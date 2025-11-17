잡학 지식 차트쇼 '하나부터 열까지'의 장성규·강지영이 '역대급 도파민 월드 푸드 페스티벌'을 주제로 침샘을 자극하는 순위 대결을 펼친다.
17일 방송되는 티캐스트 E채널 '하나부터 열까지'에서는 '지식강장 MC' 장성규와 강지영이 눈과 입을 모두 사로잡을 전 세계 푸드 페스티벌을 해부한다. 먼저 태국의 수도 방콕에서 140km 떨어진 롭부리의 '원숭이 뷔페'가 소개된다. 롭부리에는 1만 마리가 넘는 원숭이가 서식하고 있다. 롭부리 원숭이들을 위해 두 시간에 한 번씩 6시간 동안 약 2톤 음식이 제공된다는 이야기에 장성규·강지영은 눈이 휘둥그레진다. 장성규의 원숭이 흉내에 강지영은 "사람한테도 하면 안 될 것 같다"라고 단호하게 평가했다. 또 "원숭이의 눈을 똑바로 보면 공격당할 수도 있다"고 주의 사항을 전했다. 장성규는 "눈 깔고 다녀야겠다"는 너스레로 웃음을 자아낸다. 롭부리에서 원숭이만을 위한 연회가 시작된 이유는 본 방송에서 공개된다.
또한, 커다란 치즈가 최고 시속 110km로 가파른 경사의 언덕을 구르고, 이를 잡기 위해 참가자들이 언덕 아래로 몸을 던지듯 달리는 영국의 이색 축제도 공개된다. 그리고 과거 랍스터를 1달러에 먹을 수 있었던 미국의 '랍스터 축제', 독일 바이에른 왕국의 왕세자로부터 시작된 세계 최대의 맥주 축제 '옥토버페스트' 등 도파민 폭발하는 세계의 축제가 유래부터 낱낱이 파헤쳐진다.
티캐스트 E채널 '하나부터 열까지'는 이날 오후 8시 방송된다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
