/ 사진=조준원 기자

/ 사진=조준원 기자

배우 윤계상(46)이 'UDT: 우리 동네 특공대'에 출연한 이유를 밝혔다.17일 서울 광진구의 한 호텔에서 쿠팡플레이 X 지니 TV 오리지널 시리즈 'UDT: 우리 동네 특공대'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 윤계상, 진선규, 김지현, 고규필, 이정하와 연출을 맡은 조웅 감독이 참석했다.'UDT: 우리 동네 특공대'는 나라를 지키기 위해서도 아니요, 지구평화엔 더더욱 관심 없는, 오직 내 가족과 우리 동네를 위해 뭉친 예비역 특공대의 유쾌하고 짜릿한 이야기다.윤계상은 극 중에서 특작부대 요원 출신이지만 동네에서 '군대 안 갔다 온 놈'으로 통하는 보험 조사관 최강 역을 맡았다. 이날 윤계상은 출연하게 된 이유에 대해 "여러가지 이유가 있다. 액션을 좀 늙기 전에 해보고 싶다는 마음이 있었다. 최강 역할이 주로 그런 모습이 나와서 기회가 왔다고 생각했다"고 입을 열었다.이중적인 캐릭터라고 설명한 윤계상은 "(최강이) 평상시 모습과 위기에 처했을 때 다른 모습이 나온다. 그런 모습이 매력적이었던 것 같다"고 덧붙였다.이번 작품에서는 액션신도 많다고. 윤계상은 "2부에 액션 장면이 있다. 그걸 해내면서 ‘아직 액션 연기를 할 기회가 있는 나이구나’라고 생각했다"며 웃어보였다.'UDT: 우리 동네 특공대'는 17일 오후 10시 쿠팡플레이와 지니 TV에서 공개되며, ENA에서도 동시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr