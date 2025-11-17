사진=텐아시아DB

그룹 방탄소년단(BTS)의 멤버 지민과 정국이 돌발 상황으로 인해 기차역에서 캐리어를 들고 질주한다.17일 디즈니+ 공식 SNS에 지민과 정국의 여행 예능 콘텐츠 '이게 맞아?!' 시즌2 티저 트레일러가 공개됐다. '이게 맞아?!'는 지민과 정국의 우정 여행기를 담은 디즈니+ 오리지널 시리즈다. 이들은 12일간 오래된 여행책 하나만 들고 스위스와 베트남 다낭 곳곳을 누빈다.영상 속 지민과 정국은 갑작스럽게 시작된 여행에 놀라움과 당황을 숨기지 못한다. 이어 정국은 "짐 왜 싸라고 했어요", 지민은 "진짜 너무한다 너무해"라고 반응해 궁금증을 자아낸다. 또 "기차 떠난다고요? 기차 떠난대!"라며 캐리어를 들고 역을 질주하는 신은 돌발 상황을 그대로 보여준다. 방송 최초 고백을 암시하는 순간도 스쳐 지나가 본편에 대한 궁금증을 더욱 높인다.영상에는 서로 다른 듯 닮은 두 사람의 케미스트리도 담겼다. 정국은 액티비티를 즐기며 거침없이 도전하는 반면 지민은 높은 곳이 무서운지 눈을 질끈 감는다. 요리에 능숙한 정국에 비해 지민은 다소 서투른 모습을 보여주지만 맛있는 음식 앞에서는 같은 표정으로 즐거워해 보는 이들을 웃음 짓게 한다.'이게 맞아?!' 시즌2는 총 8개의 에피소드로 구성됐다. 다음 달 3일부터 24일까지 매주 수요일 두 편씩 만날 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr