트로트 가수 은가은이 출산 카운트다운에 돌입했다.
은가은은 지난 16일 자신의 인스타그램에 "우리 아가 만나기 100일전🤍"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.
공개된 사진들 속에는 은가은이 뱃속에서 성장 중인 아이를 꾸준히 기록한 모습. 은가은은 "지금까지 너무 이쁘게 엄마 뱃속에서 기쁨을 줘서 고마워!"라며 "빨리 보고싶어 죽겠지만 기다릴 수 있어! 건강하게만 와주렴🥰"이라고 설렘을 표했다.
한편 1987년생 은가은은 5살 연하의 1992년생 박현호와 KBS2 '불후의 명곡'을 통해 처음 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다. 두 사람은 지난해 3월 교제를 시작해 약 1년 만에 결혼에 골인했다. 정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
은가은은 지난 16일 자신의 인스타그램에 "우리 아가 만나기 100일전🤍"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.
공개된 사진들 속에는 은가은이 뱃속에서 성장 중인 아이를 꾸준히 기록한 모습. 은가은은 "지금까지 너무 이쁘게 엄마 뱃속에서 기쁨을 줘서 고마워!"라며 "빨리 보고싶어 죽겠지만 기다릴 수 있어! 건강하게만 와주렴🥰"이라고 설렘을 표했다.
한편 1987년생 은가은은 5살 연하의 1992년생 박현호와 KBS2 '불후의 명곡'을 통해 처음 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다. 두 사람은 지난해 3월 교제를 시작해 약 1년 만에 결혼에 골인했다. 정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT