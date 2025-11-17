사진=은가은 SNS

트로트 가수 은가은이 출산 카운트다운에 돌입했다.은가은은 지난 16일 자신의 인스타그램에 "우리 아가 만나기 100일전🩵🤍"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 은가은이 뱃속에서 성장 중인 아이를 꾸준히 기록한 모습. 은가은은 "지금까지 너무 이쁘게 엄마 뱃속에서 기쁨을 줘서 고마워!"라며 "빨리 보고싶어 죽겠지만 기다릴 수 있어! 건강하게만 와주렴🥰"이라고 설렘을 표했다.한편 1987년생 은가은은 5살 연하의 1992년생 박현호와 KBS2 '불후의 명곡'을 통해 처음 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다. 두 사람은 지난해 3월 교제를 시작해 약 1년 만에 결혼에 골인했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr