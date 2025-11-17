/ 사진=텐아시아DB

가수 이효리가 촬영 현장의 분위기를 흐리는 행동을 언급하며 뼈 있는 조언을 건넸다.유튜브 채널 ‘Hong's MakeuPlay 홍이모’에는 이효리가 출연한 영상이 지난 15일 공개됐다. 이날 그는 메이크업 아티스트들과 함께 쿠팡플레이 예능 ‘저스트 메이크업’의 리액션 콘텐츠를 촬영했다.영상을 보던 중 이효리는 속눈썹 중심 메이크업을 한 모델을 보고 “나는 모델이 흘리는 눈물까지 메이크업처럼 느껴졌다”고 너스레를 떨었다. 이어 “나 같은 사람 만나면 처음엔 참고 있다가 나중엔 ‘에이씨’ 하고…”라며 속눈썹을 바닥에 내던지는 시늉을 해 웃음을 자아냈다.잠시 후 그는 “아니다. 나는 아무리 힘들어도 화면에 예쁘게 나오면 다 참는다. 눈물이 나도, 피눈물이 나도 참는다”고 정정하며 웃었다.이효리는 이어 “촬영장에서 괜히 짜증 내고 거들먹거려 봐야 좋은 게 하나도 없다. 분위기가 나빠지는 순간 나한테 득 될 게 없다”고 강조했다. 카메라를 바라보며 “아티스트든 후배든, 아무리 기분이 상해도 웃음으로 잘 넘기고 상황을 바꿀 방법을 고민해야 한다. 안 그러면 결국 손해는 나에게 돌아온다”고 조언했다.한편 이효리가 MC로 참여한 ‘저스트 메이크업’에서는 ‘파리 금손’이 최종 우승을 차지했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr