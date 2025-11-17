사진=최동석 SNS

KBS 아나운서 출신 최동석이 배우 지창욱과의 추억을 회상했다.최동석은 지난 16일 자신의 인스타그램 스토리에 "'비서진' 지창욱씨 편 보다가 사진첩에서 발견"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 최동석이 앳된 시절의 지창욱과 함께 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 두 사람 모두 훈훈한 외모를 자랑하고 있어 눈길을 끌었다.지창욱은 최근 한 커뮤니티를 통해 고등학교 2학년까지 뛰어난 성적을 기록했었던 사실이 알려졌다. 그러나 고등학교 3학년 연기로 진로를 정한 후 양과 가를 기록해 누리꾼들 사이에서 "공부 손절 속도 보소" 등의 반응을 얻었다.한편 최동석은 경희대학교에서 의료경영학 학사를 졸업하고 고려대학교 미디어대학원에서 석사 학위를 취득했다.그는 같은 KBS 아나운서 출신이었던 박지윤과 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 그러나 2023년 10월, 결혼 14년 만에 파경을 맞고 현재 이혼 절차를 밟고 있다.자녀의 양육권과 친권은 모두 박지윤이 확보한 상태며, 최동석은 '면접교섭권'을 통해 일주일 중 이틀만 자녀들과 만남을 가지고 있다. 제주지방법원에 이혼조정신청서를 제출한 두 사람은 이후 '쌍방 상간 소송'까지 제기하며 흙탕물 싸움도 벌이고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr