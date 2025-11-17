앰퍼샌드원/ 사진=FNC엔터테인먼트

앰퍼샌드원/ 사진=FNC엔터테인먼트

앰퍼샌드원/ 사진=FNC엔터테인먼트

앰퍼샌드원/ 사진=FNC엔터테인먼트

그룹 앰퍼샌드원이 데뷔 첫 팬 콘서트를 성공적으로 마쳤다.앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)은 지난 16일 오후 2시와 7시 두 차례에 걸쳐 서울 서대문구 예스24 원더로크홀에서 팬 콘서트 2025 AMPERS&ONE FAN-CON 'Fallen &ngel'(2025 앰퍼샌드원 팬-콘 '폴른 엔젤')을 개최했다.이번 공연은 앰퍼샌드원의 데뷔 후 첫 팬 콘서트다. 앰퍼샌드원은 압도적인 퍼포먼스와 탄탄한 라이브로 완성도 높은 공연을 만들어갔다. 이들은 많은 사랑을 받았던 곡 'Whip It'으로 공연의 포문을 힘차게 연 뒤 'Broken Heart', '그게 그거지 (That's That)', 'On And On', 'He + She = We' 등 역대 타이틀곡 무대를 연달아 선보이며 열기를 더했다.공연 중간에는 멤버들이 유닛별로 커버 무대를 펼쳐 평소에 보지 못했던 색다른 매력을 발산했다. 나캠든, 브라이언, 카이렐, 마카야는 사랑스러운 매력을 담은 댄스 무대를, 최지호, 윤시윤, 김승모는 청량한 보컬이 돋보이는 밴드 곡 무대를 꾸며 볼거리를 더했다. 이 외에도 'Who Are You', '길을 비켜 (Move Out)', 'I'm Down' 등 이번 팬 콘서트에서 처음 공개하는 무대까지 다채롭게 장식하며 특별한 시간을 선물했다.공연을 마무리하며 앰퍼샌드원은 "오늘만을 기다려왔는데 앤디어(팬덤명) 덕분에 잊지 못할 행복한 하루를 보낸 것 같다. 특히 어제가 2주년이었는데 2년 동안 이렇게 저희를 사랑해 주셔서 감사하다는 말씀드리고 싶다. 앞으로 더 열심히 해서 더 멋진 모습과 멋있는 곡들로 앤디어에게 행복을 주는 앰퍼샌드원이 되겠다. 오늘 와주셔서 감사하고 앞으로도 많은 기대 부탁드린다"라며 소감을 전했다.앰퍼샌드원은 본 공연이 끝난 후 팬들의 뜨거운 앙코르 요청에 'Over The Moon'과 'WYD' 무대를 꾸몄고, 팬들은 슬로건을 들고 환호하며 화답했다. 또한 공연 종료 후에는 하이바이 이벤트를 진행하며 남다른 팬 사랑을 보여줬다. 이처럼 첫 팬 콘서트를 성공적으로 마무리한 앰퍼샌드원은 앞으로도 다양한 콘텐츠와 음악 활동을 통해 대중들을 만날 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr