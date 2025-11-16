/ 사진=텐아시아DB

레드벨벳 웬디가 올 가을, 야장에서 같이 대하 구이 먹고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 6일부터 12일까지 '올 가을, 야장에서 같이 대하 구이 먹고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위에는 웬디가 이름을 올렸다. 올해 4월 어센드와 계약을 맺고 홀로서기를 시작한 그는 지난 20일부터 시작된 2025 웬디 첫 번째 월드 투어 '위얼라이브'(2025 WENDY 1st WORLD TOUR 'W:EALIVE')로 전세계 팬들을 만나고 있다. 또한 웬디는 지난 10일 세 번째 미니 앨범 ‘Cerulean Verge’로 컴백했다.2위는 그룹 소녀시대의 멤버 유리가 차지했다. 유리는 지난 1일 방콕 KBank SiamPic Hall(케이뱅크 시암픽 홀)에서 2025 YURI’s 3rd FANMEETING TOUR ‘YURIVERSE’ in BANGKOK(2025 유리 세 번째 팬미팅 투어 ‘유리버스’ 인 방콕)을 개최했다. 유리는 오는 11월 15일 호찌민, 1월 10일 타이베이에서 2025 YURI’s 3rd FANMEETING TOUR ‘YURIVERSE’(2025 유리 세 번째 팬미팅 투어 ‘유리버스’)로 글로벌 팬들과의 만남을 계속할 예정이다.3위는 그룹 하츠투하츠의 카르멘이다. 카르멘이 속한 하츠투하츠는 지난달 20일 첫 미니앨범 'FOCUS'(포커스)를 발매했다. 타이틀 곡 ‘FOCUS’는 빈티지한 피아노 리프가 돋보이는 하우스 장르 기반의 곡으로, 온 신경이 상대에게 집중된 상태를 감각적으로 풀어낸 가사에는 모두 하츠투하츠에게 포커스를 맞추게 된다는 메시지를 함축하고 있다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '선선한 가을, 함께 생새우회 먹고 싶은 남자 가수는?', '선선한 가을, 함께 생새우회 먹고 싶은 여자 가수는?', '선선한 가을, 함께 생새우회 먹고 싶은 남자 트로트 가수는?', '선선한 가을, 함께 생새우회 먹고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr