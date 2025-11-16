사진=유튜브 채널 '백지영 Baek Z Young' 캡처

사진=유튜브 채널 '백지영 Baek Z Young' 캡처

사진=유튜브 채널 '백지영 Baek Z Young' 캡처

배우 정석원이 가수 백지영 앞에서 마이크를 던지고 촬영을 거부하는 모습을 보여 이유에 관심이 쏠렸다.16일 유튜브 채널 '백지영 Baek Z Young'에는 "평소 화 안내는 정석원이 백지영 앞에서 마이크 던지고 촬영 거부한 이유"라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 정석원은 코트를 입은 채 등장했지만, 백지영은 "코트에 슬리퍼는 좀 아니지 않냐"고 지적했다. 이어 "촬영을 하는데 이건 예의가 아니다"고 말하며 불편한 기색을 드러냈다.이후 본격적인 먹방 촬영이 시작됐다. 백지영은 "예능 프로그램 촬영 때 왔던 곳인데 너무 맛있더라"고 말하며 분위기를 풀었지만, 곧 "난 슬리퍼가 너무 거슬린다"고 말했다. 정석원은 백지영의 재킷을 가리키며 "난 이게 거슬린다. 이불 입고 왔냐"고 장난을 쳤다.그러나 백지영의 지적이 계속되자 정석원은 "적당히 해라"고 말했고, 백지영은 "그거 하나 바꿔 신고 와주는 게 어렵냐"고 응수했다. 정석원은 "밥 못 먹을 것 같다. 체할 것 같다"고 말하며 "기분 좀 풀어라. 그냥 하면 되지 않냐"고 목소리를 높였다.결국 정석원은 촬영 중단을 요청하며 "안 한다"고 말한 뒤 마이크를 반납하고 자리를 떠났다.당황한 제작진이 두 사람을 따라 나서자, 정석원과 백지영이 장난스럽게 뛰어가는 모습이 포착됐다. 이는 생일을 맞은 제작진을 위한 몰래카메라로, 두 사람이 준비한 깜짝 이벤트였다.정석원은 "약했다. 자기가 좀 더 화를 냈어야 했다"고 말했고, 백지영은 "근데 내가 화가 안 난다"고 웃으며 촬영을 마무리했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr