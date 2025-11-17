사진=SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 한혜진이 결혼 운에 활짝 미소를 지었다.16일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 모델 한혜진, 배정남이 점집을 방문했다.이날 배정남은 한혜진과 함께 배우 김고은이 '파묘' 때 자문받았던 무당 고춘자를 만났다.고춘자는 한혜진을 진맥 후 "내가 자리 비켜줄 게 여기 올래요?"라며 "딱 보니 무당이다. 본인이 원체 강해서, 이기고 나가면서 본인 점을 본인이 친다"고 말했다.그러면서 "신한테서 도망가면 신이 더 빨리 온다. 모델 생활 안 했으면 무당 했을 거"라고 덧붙였다. 한혜진이 긴장하자 배정남은 "준비하라"고 너스레를 떨었다.고춘자는 "한 씨네 집 자체가 기운이 위에부터 세다. 점을 나 혼자 보려니 너무 강한 무당이 들어왔다"면서 막내 며느리 무당 이다영을 불렀다. 두 사람은 신어머니였다가 시어머니가 됐다고.한혜진의 신점이 공개됐다. 무당은 "한씨 집안의 장군이 되었어야 했다. 여자로 태어났지만 남자아이처럼 길러졌다. 부모의 사랑을 온전히 못 받았고, 공주처럼 사랑받고 온실 안에서 큰 줄 알지만 아니다. 불쌍하고 안타깝다. 처음부터 모델이 되고자 한 건 아니지만, 막상 길에 들어섰으니 대성공은 하겠는데 이제 좀 쉬고 싶다"고 말했다.무당말에 눈물을 보인 한혜진은 "아버지 만혼이셨다. 7남매 맏이인데, 결혼이 늦었다. 빨리 아들을 봐 야하는 상황에서 첫 아이인 내가 딸이라 엄마가 엄청 힘드셨다고 하더라. 그래서 연년생으로 남동생을 낳았다. 남동생 유하고 차분한 성격이다. 나랑 성향이 정반대"라고 털어놨다."여자 맏이가 아닌 장남 같은 느낌으로 살아왔다"고 고백한 딸을 보며 한혜진 어머니는 "혜진이가 고생 많이 했다. 장손 노릇 다 했다"며 눈물을 보이기도 했다.올해 43세인 한혜진은 결 혼운에 기뻐했다. 한혜진은 지금까지 만난 전 남친들을 죄다 먹여 살렸다며 "그 돈만 해도 집 한 채는 지었을 거"라고 밝혔다. 그는 "어렸을 때 만난 남친들은 애처롭고 가여운 느낌이라, 그런 마음으로 만났다"고 회상했다.무당은 "내후년까지 마지막 성혼이 들어와 있다. 결혼할 사람이 있다"고 전했다. 한혜진은 "어디 있냐. 지금 썸 타는 사람 없다. 그동안 만난 모든 남자랑 결혼할 거 같았다"고 토로했다. 무당은 "이 사람은 다르다. 이제 들어온다. 결혼 상대가 100% 있다. 연하에 인연이 있다"고 강조했다. 한혜진은 "올해 들은 말 중 가장 행복한 말"이라며 기뻐했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr