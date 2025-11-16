2.2%→4.9% 시청률 급등했는데…김연경, 안타까운 소식 알렸다 "평소보다 늦어" ('신인감독')

/ 사진=텐아시아DB

'신인감독 김연경' 편성 시간이 연기됐다. 2025 K-베이스볼 시리즈 중계 때문이다. '신인감독 김연경'은 2.2% 시청률로 시작해 4.9%까지 상승세를 보이고 있어 편성 시간 변경이 어떤 결과를 낳을지 이목이 쏠린다.16일 오후 9시 50분 방송되는 MBC 예능 ‘신인감독 김연경’ 8회에서는 김연경 감독이 이끄는 ‘필승 원더독스’와 정관장 레드스파크스(이하 정관장)의 흥미진진한 맞대결 결과가 공개된다.지난 방송에서 ‘필승 원더독스’는 주장 표승주의 마지막 프로팀 정관장과의 치열한 공방 끝에 상대 팀의 세트 포인트를 마주했다. 3승 2패를 기록 중인 ‘필승 원더독스’가 남은 두 경기 중 한 경기에서 승리하며 생존을 확정 지을 수 있을지 모두의 이목이 쏠리는 상황이다.특히 1점 차로 끝난 1세트 결과가 더욱 궁금해지는 가운데, 기세가 오른 ‘필승 원더독스’ 선수들은 프로팀을 상대로 막상막하의 대결을 펼치며 모두를 놀라게 만든다. 이에 정관장 역시 각성하고 반격에 나서 경기 흐름은 예측 불가로 흘러간다.김연경 감독은 공격 루트가 모두 읽히는 표승주를 비롯해 세터 이진 등 선수들에게 은밀한 작전을 지시하며 경기를 이끈다. 백채림, 윤영인, 김나희 등 일부 선수들의 부재로 교체 카드가 없는 위기 속에서도, 승리를 위해 승부수를 띄운 것. 그녀가 어떤 판단을 내렸을지 시선이 집중된다.여기에 김연경 감독은 과감하게 용병 타미라 카드를 꺼내며 ‘언더독의 반란’을 예고한다. 과연 김 감독의 선택이 경기에 어떤 영향을 끼치게 될지 주목된다.‘신인감독 김연경’ 8회는 평소보다 40분 늦은 오후 9시 50분 방송된다. 2025 K-베이스볼 시리즈 중계에 따라 방송 시간이 달라질 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr