이미지 크게보기 / 사진=텐아시아DB

이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '살림하는 남자들 시즌2'

가수 은지원이 2세 계획에 대해 언급했다.15일 방송된 KBS2TV '살림하는 남자들 시즌2'에서는 트로트 가수 박서진이 동생 효정을 위해 팬미팅을 준비하는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 은지원은 서진 팬덤이 효정 팬덤으로 이동하는 것에 대해 이야기하던 중 "팬심 이동도 이해해야 한다. 인구가 적으니까. 우리 어머님들이 아이를 빨리 낳는 수밖에 없다"며 춘산율에 관해 언급했다.이를 듣던 MC 이요원이 "아이를 낳으세요"고 맞받아 치자 돌연 "저는 끝났다. 묶었다"고 고백했다. 이는 곧 정관수술을 했다는 의미로, 재혼 후 2세 계획이 없음을 단호하게 밝혀 눈길을 끌었다.앞서 은지원은 방송에서 결혼생활에 대해 "당연히 좋다. 좋으니까 결혼한 거고. 너무 좋다"고 말하며 신혼 근황을 전한 바 있다.한편 은지원은 이혼 13년 만에 9살 연하 스타일리스트와 재혼 소식을 알려 많은 축하를 받았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr