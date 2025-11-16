사진=신봉선 유튜브

신봉선♥유민상이 커플이 됐다.14일 신봉선 유튜브 채널에는 '오늘 코미디언 커플 26호 탄생?!! 개그맨 나는 SOLO'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 신봉선은 솔로 개그우먼 박은영 장효인 한윤서, 솔로 개그맨 유민상, 류근지, 서남용, 김성원을 초대해 소개팅을 진행했다.신봉선은 "마음에 두고 있는 사람이 온다"고 밝혔다. 이에 후배들은 "동생들 두고 주인공 하겠다는 거냐"고 비난해 웃음을 안겼다.식사 메뉴로 파트너를 정했다. 신봉선-서남용, 박은영-김성원, 장효인-유민상, 한윤서-류근지가 매칭됐다. 남녀 코미디언들은 평소와 다른 설렘을 드러냈다.장효인과 짝이 된 유민상은 "나란히 앉은 건 처음인데 떨린다. 장난처럼 시작했는데, 분위기 잡히니까 다르다. 후배 아닌 여자로 보인다"고 이야기했다.개그우먼에서 보육교사로 전향한 장효인이 자가 소유를 자랑하며 "남편이 고꾸라져도 제가 먹여 살린다"고 말하자, 유민상은 "와이프 덕 보고 사는 게 제 꿈"이라고 밝혀 웃음을 안겼다.박은영과 김성원은 서로 휴지학과 장미꽃 선물 주고받으며 훈훈한 분위기를 자아냈고, 한윤서와 류근지는 현실적인 이상형 질문으로 깊은 분위기를 형성했다.류근지는 "개그맨 그만두고 회사를 다니고 있다"고 근황을 전하며 "전에는 이상형이 있었지만, 요즘에는 같이 있으면 좋고 티키타카가 잘 되는 사람이 좋다. 연예인 이상형은 박보영"이라고 밝혔다.1대1 만남을 마치고, 다 같이 보인 자리에서 매력 어필이 시작됐다. 유민상은 설렘 플러팅으로 여성들의 마음을 훔쳤다. 그는 "작고 아담하고 귀여운 스타일이 이상형"이라고 강조했다.최근 집 정리에 푹 빠졌다는 신봉선은 "결혼식장에서 이적의 '다행이다'를 축가로 불러주고 싶다. 신랑에게 너무 고마워서"라며 결혼식 로망을 밝혔다.개그우먼들이 "자가 마련되어있다. 시집만 가면 된다"고 어필하자, 신봉선은 "자가 소유가 어필에 중요한 줄 몰랐다. 몇 개 있는 게 중요한 게 아니냐"며 급이 다른 재력을 뽐냈다.투표 결과 유민상, 한윤서가 최다 득표를 기록했고, 유민상-신봉선, 류근지-한윤서가 커플로 매칭됐다.서남용이 KBS 20기 공채 동기인 유민상과 신봉선에게 "이럴 거면 일찍 만나지"라고 타박하자 유민상은 "그땐 봉선이가 집이 없었다. 쟤 돈 많아. 니들이 뭘 알아?"라고 말해 웃음을 자아냈다.신봉선은 "나 뽑아줘서 고맙다"면서 "저희가 커플이 됐다"고 선언했다. 유민상은 "조만간 발표할 테니 많이 찾아와달라"며 '개그맨 부부 26호' 탄생을 기대케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr