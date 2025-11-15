TV텐 바로가기
배우 박보검이 15 오후 서울 성수동에서 열린 노스페이스 화이트라벨 '성수 직영점' 오픈 행사에 참석했다.
박보검, 성수동 밝힌 조각 미모 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

