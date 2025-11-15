홈 연예가화제 박보검, 성수동 밝힌 조각 미모 [TV10] 입력 2025.11.15 16:40 수정 2025.11.15 16:40 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 배우 박보검이 15일 오후 서울 성수동에서 열린 노스페이스 화이트라벨 '성수 직영점' 오픈 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 '뇌 신경마비' 김윤아, 심경 밝혔다…"언제 죽을지 몰라, 인생 기로에 놓여" ('쓰담쓰담') '우승 상금 150억' 박세리, 출연진 캐스팅 개입 사실 밝혀졌다…"적극 추천해 영입" ('야구여왕')[인터뷰] '이대 출신' 미모의 금수저 여배우, 정해인과 ♥핑크빛 불거졌다더니…7년 차에 물오른 비주얼 자랑 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT