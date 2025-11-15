김연경, 결국 폭발했다…배구팀 해체 코앞인데 "내가 어떻게 해야하는 거냐" ('신인감독')

사진=텐아시아DB
‘필승 원더독스’가 프로팀을 상대로 생존의 갈림길에 선다.

16일 오후 9시 50분 방송되는 MBC 예능 ‘신인감독 김연경’ 8회에서는 김연경 감독이 직접 이끄는 ‘필승 원더독스’와 정관장 레드스파크스(이하 정관장)의 양보할 수 없는 한판 승부가 벌어진다.

이날 ‘필승 원더독스’는 지난주에 이어 프로팀 정관장과 맞붙으며 자존심을 건 대결을 펼친다. 정관장은 주장 표승주의 마지막 프로 소속팀이자, 팀 매니저 승관의 20년 팬 팀이기도 하다.

본 경기에서 ‘필승 원더독스’의 비밀 병기 몽골 듀오 인쿠시와 타미라가 대활약을 예고하며 시청자들의 시선을 사로잡을 전망이다. 정관장 고희진 감독은 예기치 못한 변수에 당황하며 점차 여유를 잃어가는 모습으로 긴장감을 더한다.
표승주가 전 소속팀 정관장을 상대로 어떤 경기력을 보여줄지도 주요 시청 포인트다. 경기 후 드디어 만난 표승주와 고희진 감독. 두 사람 사이 과연 어떤 이야기가 오갔을지, 현재 3승 2패로 상승세를 이어가고 있는 ‘필승 원더독스’가 이번 경기에서 이변을 일으키며 팀 생존을 확정 지을 수 있을지 기대를 모은다.

뜨거운 승부욕을 드러내던 김연경 감독은 경기 후 선수들에게 “(내가) 어떻게 해야 하는 거야?”라며 폭발한 듯한 잔소리를 쏟아냈다는 후문이다. 그 속내는 무엇일지, 김연경 감독의 작전과 리더십이 ‘언더독의 반란’을 현실로 만들 수 있을지 관심이 집중된다.

‘신인감독 김연경’ 8회는 평소보다 40분 늦은 오후 9시 50분 방송뒨다. 2025 K-베이스볼 시리즈 중계에 따라 방송 시간이 달라질 수 있다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

