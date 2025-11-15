사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

'아는 형님' 애니가 첫 교복에 로망을 드러냈다.15일 방송된 JTBC '아는 형님'에는 혼성그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT) 애니, 타잔, 베일리, 우찬, 영서가 등장했다.이날 애니는 "호동이랑 장훈이랑 너무 보고 싶었다"면서 "중학교 때 서장훈을 길거리에서 본 적 있다. 논현동 길거리였다"고 밝혔다. 이에 서장훈은 "부모님 댁 앞이었던 것 같다"고 이야기했다.초3 이후 미국에서 학창 시절을 보낸 애니는 "오늘 교복을 처음 입었다. 로망이 있었다. 교복 입고 하굣길에 떡볶이 먹고 싶었다"고 말했다.애니의 본명은 문서윤. '애니' 예명에 대해 그는 "어릴 때 영어 유치원을 다녔는데, 윌리엄 원장님이 지어준 영어 이름이다. 원래 미국, 영어 쓰는 친구들만 애니라고 불렸는데, 이제 부모님도 애니라고 하더라. 엄마는 자신을 '애니맘'(A.M)이라고 하더라"고 밝혀 웃음을 안겼다.아이비리그 컬럼비아 대학교 휴학 중인 애니는 "부모님이 '가수 하고 싶으면 아이비리그 가라'고 했다. 그래서 갔다. 내가 못 들어갈 줄 알았다고 하더라"고 전했다."아이비리그 가려면 공부를 얼마나 잘해야 하냐"는 질문에 애니는 "다들 내가 공부를 잘한다고 생각하는데, 단기 암기력이 좋아서 시럼 벼락치기를 잘한다"고 겸손한 모습을 보였다."가사, 안무 틀린 적 없겠네"라고 묻자 애니는 "아직까지는 없다"고 답했다. 이에 타잔은 "데뷔한 지 얼마 안 돼서 단기이긴 하다"는 말을 덧붙여 폭소를 유발했다.한편, 애니는 신세계 그룹 이명희 총괄회장의 외손녀이자 신세계 그룹 정유경 회장의 맏딸이다. 미국 명문대 컬럼비아대에서 미술사학, 시각예술학을 전공 중이며, SAT(미국대학자격시험) 1,600점 만점에 1,530점을 받은 것으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr