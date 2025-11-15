사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

'아는 형님' 우찬이 어린 시절 많은 관심에 정신적으로 힘들었다고 고백했다.15일 방송된 JTBC '아는 형님'에는 혼성그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT) 애니, 타잔, 베일리, 우찬, 영서가 등장했다.이날 우찬은 "이수근과 연인이 있다"고 밝혔지만, 정작 이수근은 "인연이 없는데"라고 반응했다. 서장훈은 "이수근이 가장 냉정하다니까. 녹화 끝나면 바로 간다"고 폭로했다.우찬은 "'플레이어'에서 내가 랩 선생님이었다"고 설명했다. 당시 예능에서 'MC 주지'로 변신했던 이수근은 "MC 주지는 누구한테 랩을 스타일이 아닌데"라며 의아해했다. 우찬은 "내가 리듬 가르쳐주고 가사 같이 써줬다"고 이야기했다."이수근이 잘해줬냐"는 질문에 우찬은 "냉정했다"면서 "괜찮다. 어릴 때부터 방송활동을 해서 냉정한 거에 익숙하다. 어리니까 더 무시하는 게 있잖냐"고 솔직하게 털어놨다.우찬 발언에 타격 입은 이수근은 "기억이 안 난다. 어떻게 사과를 해야하지"라며 당황한 기색을 내비쳤다. 우찬은 "괜찮아 익숙해"라며 "나보다 어린 친구, 랩을 열심히 하려는 친구, 꿈을 가진 친구에게 잘해주고 싶다"며 삶의 교훈을 얻은 모습을 보였다.서장훈은 "우찬이가 이수근 제대로 보내네"라며 폭소했고, 이수근은 "사람을 죽일 줄 안다"며 난감한 표정을 지으면서도 웃음을 참지 못했다.'쇼미더머니6' 최연소 참가자였던 우찬은 당시 TOP 6까지 진출했다. 우원재와 랩 배틀 중 "울어도 돼, 산타는 없어"라는 가사로 공격을 받으며 유명세를 탔다.이후 방송 활동을 접었던 우찬은 "어린 나이에 많은 관심을 받아서 정신적으로 많이 힘들었다. 부모님 의견으로 평범한 학생으로 10대를 보냈다. 그 시간이 없었다면 지금의 나는 없었을 거"라며 건강한 멘탈를 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr