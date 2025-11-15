케이윌, 소신 발언 묵살됐다…"또 다시 상처 입어" ('놀토')

사진제공=tvN

케이윌이 소신 발언이 묵살되자 상처 입었다.15일 오후 7시 40분 방송되는 tvN 예능 ‘놀라운 토요일’(이하 ‘놀토’)에는 가수 케이윌, 최정훈, 정승환이 게스트로 출연한다.‘놀토’ 잘알 케이윌, 정승환은 ‘놀토’에서의 잊지 못할 추억을 떠올려 눈길을 끈다. 먼저 케이윌은 디저트 게임에서 김동현, 한해와 선보였던 라이브 영상들이 큰 화제를 모은 것과 관련해 뜻밖의 아쉬움을 토로한다. 정승환 역시 김동현이 태운 목말 때문에 목말 트라우마가 생겼다는 고백으로 웃음을 안긴다. ‘놀토’ 첫 방문인 최정훈은 신동엽에게서 감동 받은 일화를 소개, 술렁이는 스튜디오의 반응이 폭소를 더한다.이후 케이윌이 이끄는 ‘고막 팀’과 정승환의 ‘꼬막 팀‘이 대결할 애피타이저 게임 ‘노래 이어부르기’가 시작된다. 뜨끈한 애피타이저 요리를 놓고 분위기가 한껏 가열된 가운데, 고난도 문제로 혼란에 빠진 도레미들은 상대팀을 향해 열띤 방해 작전을 펼친다. 치열한 접전 속 내부 균열이 포착되는가 하면, ‘놀토‘ 첫 출연인 최정훈을 강하게 키워야 한다며 배려 아닌 배려가 난무하는 장면까지 목격돼 게임의 결말을 궁금케 한다.메인 받쓰에서도 도레미들의 분투는 계속된다. ‘꼴듣찬’ 원샷에 다수의 도레미들이 당첨되는 등 난항을 겪지만, 록 전문가다운 의견 제시를 한 최정훈, 깜짝 캐치 실력을 선보인 김동현, MC 붐의 리액션 고장을 빠른 눈치로 알아차리며 관록을 과시한 신동엽이 활약을 예고한다. 케이윌은 소중한 한 글자를 잡아내며 ‘놀토’ 다섯 번째 방문 만에 주목을 받지만, 이후로 내세운 소신 발언들이 잇달아 묵살되는 안타까운 상황에 또 다시 상처를 입은 것으로 알려져 호기심을 자아낸다.업그레이드되어 돌아온 디저트 게임 ‘오~ 우~ 예~ 베이비~ 퀴즈’에서는 고막 남친 게스트들의 특별한 무대가 공개된다. 김동현의 목말에 어느새 적응한 정승환은 흔들림 없는 음정으로 진귀한 장면을 연출해 환호성을 자아낸다. 여기에 ‘놀토’에서만 볼 수 있는 태연과 케이윌의 귀호강 듀엣 무대, 독보적인 감성으로 완성한 최정훈의 라이브 무대에도 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr