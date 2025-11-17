사진=텐아시아DB

사진=에스엠엔터테인먼트

SM엔터테인먼트 산하 뮤직 레이블 SMArt(스마트)의 첫 아티스트 임시완이 새로운 음악 여정에 나선다. 앞서 그는 2010년 스타제국 소속 그룹 제국의아이들로 데뷔했으며, 최근 더블랙레이블과 전속 계약을 체결했다.임시완 첫 번째 미니앨범 'The Reason'(더 리즌)은 동명의 타이틀곡을 포함해 다양한 분위기의 총 5곡이 수록되어 있으며, 12월 5일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 전곡 음원 공개된다.이번 앨범은 배우로서 다양한 작품을 통해 폭넓은 연기를 보여줬던 임시완이 데뷔 후 처음 발표하는 솔로 앨범으로, 그동안 공개된 적 없는 임시완의 음악적 취향과 섬세한 감성을 담아내 '솔로 아티스트'로서의 또 다른 면모를 확인할 수 있을 전망이다.강타가 총괄 프로듀서로서 활약하는 SMArt는 다양한 음악 장르를 아우르고 끊임없이 확장해 나가는 것을 목표로, 세상에 없던 신선하고 감각적인 사운드를 선보일 계획인 만큼, 그 첫 주자로 합류한 임시완이 펼쳐나갈 음악 세계에 더욱 관심이 집중된다.지난 13일 오픈된 SMArt 공식 인스타그램 계정에는 앨범과 관련된 다양한 로고 이미지가 게재된 데 이어, 오늘(14일) 오후 6시에는 임시완이 직접 콘셉트를 스포일러하는 인터뷰 형식의 티저 영상이 공개될 예정으로, 첫 솔로 앨범을 향한 글로벌 음악 팬들의 기대감이 한층 고조되고 있다.임시완 첫 번째 미니앨범 'The Reason'는 12월 5일 음반으로도 발매되며, 17일부터 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 판매가 시작된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr