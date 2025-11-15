사진=무스너클

강남구에 건물을 2채 매입했다고 알려진 배우 혜리가 캐나다 프리미엄 패션 아우터 브랜드 무스너클(Moose Knuckles)과 함께한 겨울 시즌 패딩 화보를 공개했다.'Frozen Glow'를 컨셉으로 한 이번 화보는 계절의 차가움 속에서도 은은한 빛을 더하는 무스너클과 혜리의 다채로운 패딩 스펙트럼을 담아냈다. 혜리는 무스너클 특유의 시크하면서도 세련된 무드를 자신만의 감각으로 완벽히 소화하며, 겨울 패션의 새로운 아이콘으로서 강렬한 존재감을 드러냈다.혜리는 이번 화보에서 오직 한국 시장을 위해 개발한 익스클루시브 라인을 비롯해 다양한 겨울 아우터를 스타일리시하게 소화하며 화보 장인의 면모를 유감없이 드러냈다. 여성스러운 실루엣과 가벼운 착용감이 돋보이는 아이템들을 통해 부드러우면서도 당당한 겨울 스타일을 완성했다.혜리는 데뷔 15주년을 맞아 최근 총 10개 도시에서 펼쳐진 팬 미팅 투어와 중국 단독 팬 미팅 '인생여주'를 성황리에 마쳤다. 오는 2026년에는 영화 '열대야'와 지니 TV 오리지널 드라마 '그대에게 드림'으로 시청자들을 만날 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr