/ 사진=텐아시아DB

/ 사진 출처 : KBS 2TV ‘배달왔수다’

방송인 이영자와 김숙이 출연 중인 ‘배달왔수다’가 방송 5주차 만에 자체 최고 시청률을 경신했다.시청률 조사기관 닐슨코리아에 따르면 지난 12일 방송된 KBS 2TV 예능프로그램 ‘배달왔수다’는 전국 가구 기준 2.6%의 시청률을 기록했다. 이는 직전 방송분이 기록한 1.3%와 비교해 2배 상승한 수치로, ‘배달왔수다’는 자체 최고 시청률 기록을 새로 경신했다. 최근 KBS가 선보인 신규 예능프로그램 가운데 가장 높은 시청률을 기록했을 뿐만 아니라 회차를 거듭할수록 시청률이 상승 그래프를 보이고 있다.프로그램의 인기 비결은 어디서도 보기 힘든 ‘예측 불가 게스트 조합’에 있다. 이영자·김숙이 배달 라이더로 활약하는 가운데 회차마다 전혀 예상치 못한 게스트들이 등장해 신선한 재미를 만든다.첫 회 ‘미세스 다웃파이어’ 팀(황정민·정성화·정상훈)의 유쾌한 입담을 시작으로, 조혜련·김민경·신기루·이수경의 ‘개그우먼 총회’ 편에서는 선후배 간 의리와 폭발적 케미가 화제를 모았다. 윤정수·박영규·이호선이 출연한 ‘기혼 토크’ 편 역시 기존 예능에서 보기 어려운 조합으로 주목받았으며, 최근에는 가족 호흡을 맞춘 류승룡·명세빈·차강윤이 등장해 유쾌한 토크를 펼쳤고, 여기에 류승룡의 서울예대 후배인 송은이가 깜짝 등장했다.특히 지난 12일 방송된 쯔양·송가인의 ‘50인분 먹방’ 조합은 두 사람의 상반된 먹방 스타일과 티키타카가 핵심 하이라이트로 꼽히며 큰 화제를 모았고, 시청률을 2.6%까지 끌어올리며 자체 최고치를 경신했다. 이처럼 배우·교수·개그맨·1인 크리에이터 등 직업군을 넘어 세대까지 아우르는 다양한 조합이 연이어 등장하며 시청률 상승세에 힘을 보태고 있다.‘배달왔수다’는 스타가 직접 주문한 ‘찐 맛집 리스트’를 받아 MC들이 직접 픽업하고, 미슐랭급 한 상을 차린 뒤 이를 앞에 두고 솔직한 밥상 토크를 펼치는 신개념 배달 토크 예능이다. “맛있으면 0칼로리, 재밌으면 0원!”이라는 카피처럼, 예측 불가한 게스트들의 이야기와 노필터 수다가 프로그램의 정체성을 완성한다. 여기에 이영자와 김숙의 ‘배달 초보 콤비’ 케미 역시 첫 회부터 주요 시청 포인트로 자리 잡았다.한편, KBS 2TV ‘배달왔수다’는 매주 수요일 밤 9시 50분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr