최근 폭풍 감량한 모습으로 '키스는 괜히 해서!' 제작발표회에 등장해 화제를 모은 안은진이 대체 불가 배우임을 입증했다.SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'(극본 하윤아, 태경민/연출 김재현, 김현우/제작 스튜디오S, 삼화네트웍스)가 키스부터 시작하는 짜릿하고 찐한 도파민 폭발 로맨스로 방송 첫 주부터 뜨거운 반응을 이끌고 있다. 그 중심에는 본격 로맨틱 코미디까지 완벽하게 소화해 낸 배우 안은진(고다림 역)이 있다.안은진이 분한 고다림은 아무리 힘든 상황에서도 늘 밝은 '햇살 여주'이다. 하나뿐인 동생이 언니가 창피하다며 자신의 결혼식에 오지 말라고 제주도 여행권을 줘도 화 대신 밝게 웃는 고다림. 하지만 고다림이 정말 즐거워서 웃는 것은 아니다. 이는 주변 사람들을 배려하는 고다림 나름의 생존 방식이다.보통 로맨틱 코미디 드라마 여자주인공 캐릭터는 러블리한 매력을 강조한다. 고다림 역시 밝고 누군가 도움이 필요한 사람이 있으면 망설임 없이 다가가는 사랑스러운 캐릭터이다. 하지만 고다림은 러블리함 뒤에 시련을 경험한 슬픔, 가족을 지키려는 책임감 등을 가진 인물이다. 이 같은 고다림 캐릭터의 특징은 11월 14일 방송된 '키스는 괜히 해서!' 2회에서 더욱 돋보였다.고다림은 제주도에서 만나 '천재지변 급' 키스를 한 공지혁과 사랑에 빠졌다. 사랑에 빠진 고다림은 누가 봐도 반할 만큼 사랑스러웠다. 그러나 동생이 사고를 치고 사라지면서 그녀의 사랑에도 위기가 찾아왔다. 엄마가 쓰러졌다는 소식에 고다림은 공지혁에게 인사도 못 한 채 황급히 서울로 향했다. 이때부터 고다림은 사랑 대신 가족을 위해 하루하루 버티는 삶을 시작했다.결국 고다림은 생계를 위해 싱글녀임에도 '애엄마'라고 위장해 육아용품회사에 입사 지원했다. 그리고 운명처럼 면접장에서 공지혁과 재회했다. 다음 주 방송되는 3회부터는 공지혁을 사랑하지만 계속 '애엄마'인 척해야 하는 고다림의 아슬아슬 생존기가 펼쳐질 것으로 보인다.'슬기로운 의사생활', '나쁜엄마' 등 탄탄한 필모그래피를 자랑하는 안은진은 신드롬급 인기를 끈 사극 '연인'에서 애절한 멜로를 완벽하게 소화하며 호평을 이끌었다. 이에 안은진의 사랑스러움이 가장 빛날 수 있는 로맨틱 코미디 '키스는 괜히 해서!'에 대한 기대가 높아졌다. 안은진은 이 같은 기대를 충족시키고도 남을 만큼 로맨틱 코미디 장르에 완벽하게 녹아든 연기를 보여줬다.신체 프로필 168cm 48kg이라고 알려진 안은진은 장면마다 유연한 연기로 톡톡 튀고 러블리한 고다림 캐릭터의 매력을 120% 담아냈다. 그뿐만 아니라 섬세한 감정선으로 고다림의 가슴속 슬픔과 책임감까지 표현했다. 본격 로코 도전까지 성공적으로 해내며 자신이 왜 대체 불가 배우인지 입증한 안은진. 그가 출연하는 '키스는 괜히 해서!'는 매주 수, 목요일 밤 9시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr