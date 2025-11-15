사진='김희철의 추카추카추' 유튜브 채널 영상 캡처

제시(Jessi)가 팬들과 함께한 라이브 무대로 'P.M.S.' 컴백 포문을 열었다. 앞서 그는 지난해 9월 29일 일행이 미성년자 팬을 폭행하는 것을 방관했다는 논란으로 경찰 조사를 받았지만, 같은 해 11월 무혐의 처분을 받았다고 알려졌다.제시는 지난 13일 공개된 유튜브 음악 예능 '김희철의 추카추카추'(이하 '추카추카추')에 게스트로 출연해 MC 슈퍼주니어 김희철과 함께 '내일이 없는 것처럼 인생을 즐기자'는 콘셉트의 파티 무대를 꾸몄다.이날 제시는 많은 관객 앞에서 히트곡 'ZOOM(줌)'의 탄탄한 라이브로 강렬하게 등장했다. 김희철의 혼을 쏙 빼놓는 입담은 물론, 외국인 관객들과의 공감 토크, 남녀 관객 즉석 소개팅 코너 '추파추파추' 주선까지 특유의 친화력으로 현장 분위기를 이끌었다.'추카추카추' 최초의 스탠딩 공연으로 진행된 이번 무대에서 제시는 네 번째 EP 'P.M.S.'의 타이틀곡 'Girls Like Me(걸스 라이크 미)'를 화려한 라이브 퍼포먼스로 선보였다. 그는 "'Girls Like Me’는 '여자들은 나를 좋아해' 그리고 '나 같은 여자들'이라는 중의적 의미를 담았다"며 "안무에 특히 신경을 많이 썼고 뮤직비디오도 보면 재미있을 거다. 여자들도 당당하게 하고 싶은 말을 하며 살았으면 좋겠다"고 감상 포인트를 밝혔다.제시는 팬들을 떠올리며 눈시울을 붉히기도 했다. "팬들을 보면 그냥 정말 고맙다. 나이를 먹으니 더욱 느끼는 게 영원한 건 없다는 것"이라며 "이 순간이 행복하고 고마운 사람들이 너무 많다"고 진심 어린 마음을 전했다. 이어 "미래를 너무 많이 생각하면 안 되는 것 같다. 무엇보다 건강이 제일 중요하고 모두 건강 잘 챙겼으면 좋겠다"는 인생관도 공유했다.마지막으로 제시는 대표곡 '눈누난나' 무대로 현장 팬들과 뜨거운 호흡을 나누며 프로페셔널한 무대 퀸의 면모를 유감없이 발휘했다. 특히 프로그램 종료 후에도 팬들과 더 많은 시간을 함께하며 각별한 팬 사랑을 보였다는 후문이다.제시는 지난 12일 전 세계 디지털 스트리밍 플랫폼을 통해 네 번째 EP 'P.M.S.'를 발매하며 본격적인 활동에 돌입했다. 특히 'Girls Like Me' 뮤직비디오는 공개 24시간 만인 13일 기준 '전 세계에서 하루 동안 가장 많이 시청된 뮤직비디오' TOP9에 진입하며 글로벌 화제성을 입증했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr