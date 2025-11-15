사진 제공=어디로 튈지 몰라

예능 '어디로 튈지 몰라'의 '맛튀즈' 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단이 사상 최단 시간 제주도 방문에 도전한다.ENA, NXT, 코미디TV가 공동 제작한 예능 '어디로 튈지 몰라(이하 '어튈라')는 짜여진 리스트도, 사진 기획된 코스도 없이, 오로지 최고의 맛집 사장님들이 직접 추천하는 신뢰도 100% 진짜 맛집을 찾아가는 노(No) 섭외 인생 맛집 릴레이 예능이다.'맛튀즈' 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단이 '어튈라' 9회 만에 진짜 제주도 땅을 밟는다. 청주의 한 떡볶이집 사장님이 "코로나 시국에 결혼해서 신혼여행으로 제주도를 갔는데, 그때 처음 방문한 집이다. 그 이후로는 제주도에 갈 때마다 항상 간다"라면서 인생 맛집을 추천하는 것. 앞선 방송에서 제주행을 앞두고 항공편 문제로 발길을 돌린 바 있는 '맛튀즈'는 다시 찾아온 제주행을 겸허하게 받아들이고, 특히 조나단은 "진짜 '어디로 튈지 몰라'가 오늘로 완성된다"라며 비장한 각오를 드러내 맛집 릴레이를 후끈하게 달군다.이날 안재현이 제주도에서 뜻밖의 글로벌 인기를 실감한다고 해 관심을 모은다. 김대호가 막간 길거리 인터뷰를 위해 외국인 손님에게 다가가자, 이들이 오직 "안재현"만 외치며 반갑게 인사하며 인터뷰에 응한 것. 이에 김대호가 "역시 재현이는 알아주네"라며 부러워하자, 안재현은 "나 열심히 일했다. 열심히 했어"라며 뿌듯해해 웃음을 자아낸다.ENA, NXT, 코미디TV 공동제작 '어디로 튈지 몰라'는 매주 일요일 오후 7시 50분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr