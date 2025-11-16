허중싱·천카이원은 빠졌다…'보플2' 종영 2개월 만에 "2번의 생존 기회로 데뷔 향방 결정" ('홈레')
'PLANET C : HOME RACE (플래닛C : 홈레이스)'가 강력한 팬덤 파워를 예고했다. 9월 말 '보이즈 2 플래닛' 파이널 방송을 마치고, 새롭게 론칭을 알린 이 프로그램에는 천보원, 천즈슈어, 크리센 양, 당홍하이, 판저이, 후한원, 지아한위, 커밍지에, 리즈하오, 임잭, 안차우윗, 쑨헝위, 왕식헤이, 시에빙화, 쉬에수런, 이첸, 장슌위, 자오광쉬가 참가한다.

12월 6일(토) 첫 공개를 앞둔 글로벌 K-POP 콘텐츠 플랫폼 '엠넷플러스(Mnet Plus)' 오리지널 서바이벌 'PLANET C : HOME RACE(플래닛C : 홈레이스 / 이하 '홈레이스')'는 다시 출발선 앞에 선 플래닛 C 참가자 18인이 팬들의 응원과 선택 속에서 '데뷔'라는 목표를 향해 전력 질주하는 모습을 담는다.

'홈레이스'의 거침없는 여정 속 참가자들의 운명을 좌우하는 존재는 다름 아닌 '플래닛 메이커(글로벌 팬덤)'다. 플래닛 메이커는 매 라운드 투표를 통해 생존자와 탈락자를 결정할 뿐 아니라, 킬링파트·데뷔곡·데뷔조 인원 등 중요한 순간에 의견을 내고 전체 흐름을 주도한다. 특히, 글로벌 팬덤의 참여 범위가 역대 플래닛 시리즈 중 가장 확대돼, 그 영향력 또한 사상 최대가 될 전망이다. 플래닛 메이커로서 참여는 엠넷플러스를 통해 가능하다.
허중싱·천카이원은 빠졌다…'보플2' 종영 2개월 만에 "2번의 생존 기회로 데뷔 향방 결정" ('홈레')
14일 참가자들이 '플래닛 메이커'에게 전하고 싶은 메시지를 담은 영상 콘텐츠도 공개된다. 짧은 시간 안에 진심 어린 편지를 한 호흡으로 읽는 깜짝 미션도 가미돼 웃음과 공감을 동시에 전할 것으로 기대를 모은다. 과연 간절한 마음이 플래닛 메이커에게 닿을 수 있을지 궁금증을 자아낸다. 해당 영상은 공식 플랫폼인 엠넷플러스와 SNS 등을 통해 만나볼 수 있다.

'홈레이스' 제작진은 "단 2번의 생존 기회로 참가자들의 데뷔 향방이 결정되는 만큼, 기존 시리즈에서는 볼 수 없었던 스피드한 전개와 긴장감을 선보일 것"이라며 "참가자들의 미션과 성장 과정 곳곳에서 '플래닛 메이커'의 선택이 큰 영향을 미치는 만큼, 팬들의 열정적인 참여가 필요하다"고 전했다.

12월 6일 첫 공개되는 '플래닛 C : 홈레이스'는 총 4회차로 매주 토요일 밤 9시 글로벌 K-POP 콘텐츠 플랫폼 '엠넷플러스'를 통해 전 세계로 선공개된 후, 다음 날 밤 8시 Mnet을 통해서 방송된다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지