사진=KBS2 '1박 2일'

'1박 2일' 딘딘이 조세호에 사과했다.16일 방송된 KBS 2TV '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 멤버들이 제천 코어 여행을 즐겼다.이날 딘딘이 속한 최백코어 팀(딘딘 유선호 문세윤)은 '운명의 돌림판'에서 등산에 당첨됐다. 분노한 딘딘은 돌림판 뒤로 모습을 감췄고, 김종민은 "개념 연예인 뭐 하세요"라며 해맑게 지적해 딘딘을 폭발하게 했다.저녁 복불복에서는 '1빼기 구구단'이 진행됐다. 이준은 "그냥 구구단도 못 하는데"라며 항의했고, 조세호는 "연습 게임하고 맞히면 본게임으로 해달라. 우리의 여론이 그렇다"며 우겨 웃음을 자아냈다.조세호가 연속해서 틀리자 딘딘은 "X짜증나네. 이게 안 들리냐. 너무 짜증난다"며 울화통을 터뜨렸다. 김종민은 "딘딘이 안에 있던 거 다 폭발했다"고 덧붙였다.이어진 '속담 이어 말하기' 게임에서도 조세호는 '우물에 가'로 시작하는 정답을 맞히지 못했다. 딘딘은 "이걸 누가 아느냐"며 여러 스태프를 지목해 오답을 유도했다.하지만, 조세호 절친인 남창희가 전화 통화 중 정답을 맞히며 멤버들의 주장이 무색해졌다. 제작진은 난이도 조절로 타협했다.우여곡절 끝에 식사를 하게 된 멤버들. 딘딘은 조세호에게 국을 퍼주며 "형 아까 뭐라고 해서 미안해"라고 사과했다. 조세호는 "나도 미안해. 너무 머리가 아팠다"고 밝혔다. 문세윤은 "6년 만에 제일 보기 안 좋은 모습이었다"고 지적해 폭소를 유발했다.한편, 스태프와 함께한 한마음 추계 야유회에서는 최백코어 팀이 최종 승리해 실내 취침을 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr