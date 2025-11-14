사진=김숙 SNS

방송인 김숙이 이정재로부터 받은 특급 선물을 인증했다.김숙은 지난 13일 자신의 인스타그램 스토리에 "오~~이정재오빠가 싸인해줬어요^^ 그리고 반지도 주셨구요!!!!!"라는 문구와 함께 하나의 영상과 두 장의 사진을 게재했다.공개된 게시물들 속에서 김숙은 배우 이정재를 만난 모습. 이정재는 김숙이 착용하고 있던 티셔츠에 사인을 해줬다. 특히 김숙은 이정재에게 받았다며 반지를 인증해 눈길을 끌었다.한편 김숙은 방송인 윤정수 가수 구본승과 방송에서 달달한 기류를 풍겼었다. 구본승과는 10월 결혼설까지 불거졌지만, 윤정수는 오는 30일 아나운서 원진서와 결혼을 앞두고 있으며, 결혼설은 날짜가 지나면서 사실이 아닌 것으로 밝혀졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr