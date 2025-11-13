사진 = '노빠꾸탁재훈' 유튜브 채널 캡처

동방신기 유노윤호가 '열정맨'의 대명사답게 연애와 연기, 그리고 자신의 솔로곡이 이른바 '레슨' 밈으로 역주행한 것에 대한 솔직한 심경을 전했다.탁재훈이 운영하는 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에서는 '유노윤호, 개꿀 레슨 받고 가는 열정맨'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 유노윤호는 22년 만에 발매한 솔로 정규 1집 'I-KNOW'에 대해 "나의 22년 활동을 응축시켰다고 보면 된다"며 "타이틀곡 'Stretch'에는 아티스트의 고충과 무대에 대한 이야기를 담았다"고 소개했다. 연예계 대표 '열정맨'으로 불리는 유노윤호는 "나는 만족할 때까지 하지 않는다"며 "만족하는 것과 최선을 다하는 건 다른 이야기고 판단은 대중 분들이 해주는 것"이라며 자신의 소신을 밝혔다.특히 유노윤호는 지난 2021년 발매했던 솔로곡 'Thank U'가 최근 '첫 번째 레슨, 두 번째 레슨'이라는 밈으로 등극하며 역주행한 것에 대해 솔직한 심경을 털어놨다. 유노윤호는 이에 대해 "물론 기분이 아주 조금 좋았다"면서도 "감사하지만 솔직히 웃펐다"고 했다.이어 "이렇게 시작하면 안 되는데 하는 걱정이 있었다"며 "내 입장에선 심혈을 기울인 곡이었고 최초로 19금 뮤직비디오도 만들고 세상 진지하게 노래를 불렀다"고 덧붙이며 진지한 자세로 'Thank U' 무대를 펼쳐 보이기도 했다.또한 유노윤호는 사랑에 대한 열정적인 면모도 드러냈다. 유노윤호는 "사랑에 열정을 갖고 싶지 않나"라는 질문에 "나도 몇 번의 연애를 했고 후회 없이 열심히 했다"고 진지하게 답했다. 이어 "연애엔 타이밍이라는 게 있다"며 "세상에서 가장 나쁜 남자가 뭔 줄 아나 상대가 원할 때 곁에 있어주지 못하는 바쁜 남자인데 나 역시 그 사람이 원할 때 옆에 있어주지 못했기 때문에 타이밍이 안 맞았다"고 고백했다.한편 유노윤호는 최근 디즈니+ 오리지널 시리즈 '파인'에서 만개한 연기력을 펼친 것에 대해 "막 배우로 데뷔했을 땐 아예 연기를 할 줄 몰랐고 그냥 열심히 하려고만 했다"며 "오히려 그 시절이 있었기 때문에 너무 감사하게도 '파인'의 벌구가 됐다"며 자신을 둘러싼 연기력 논란에 대해 언급했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr