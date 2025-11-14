이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

'잡도리 부부' 남편이 촬영 중에도 아내에게 맞았다는 사실이 알려져 충격을 안겼다.13일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는16기 부부들의 심리 생리검사와 최종 조정 결과가 공개됐다.이날 방송에서 '잡도리 부부'의 변호사 상담이 진행됐다. 박민철 변호사와 상담을 하게 된 남편은 아내의 문제점은 폭행과 욕설이라고 말했다. 이어 "(아내가) 배를 치거나 다리를 치면 제가 눕게 되는데 그러면 배를 발로 밟는다"고 털어놨다.박 변호사는 남편에게 "캠프에서도? 어제도 맞았냐"고 물었고, 남편은 "그렇다. 머리를 주먹으로 한대 맞았다"고 토로했다. 이에 박 변호사는 "세상에.."며 놀라운 표정을 감추지 못했다.아내는 캠프 생활 중에도 남편의 행동에 사사건건 화를 내고, 욕설을 했던 것. 남편이 사과를 해도 "너 혼자 사과하면 사과냐. 그만해라"며 소리쳤고, 결국 남편은 캠프 마지막 날까지 맞았다.남편의 사연을 들은 박 변호사는 "아내분이 심각한 문제다. 거짓말보다 이렇게 되면 혼인생활이 파탄 나는 유책 사유가 쌍방이 다 있으면 서로간에 위자료를 청구하지 못하게 돼있다"고 설명했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr