뉴진스 민지 하니 다니엘/ 사진=텐아시아 DB

그룹 뉴진스의 소속사 어도어가 민지·하니·다니엘과 면담 일정을 조율 중이다.어도어는 13일 "멤버들과 개별 면담 일정을 조율 중으로, 원활한 논의가 될 수 있도록 최선을 다할 예정"이라고 밝혔다.지난 12일 어도어는 해린과 혜인의 복귀를 공식적으로 발표했다. 어도어는 "두 멤버는 가족들과 함께 심사숙고하고 어도어와 충분한 논의를 거친 끝에, 법원의 판결을 존중하고 전속계약을 준수하겠다는 결정을 내렸다"고 했다.멤버 2인의 복귀 발표 이후 민지, 하니, 다니엘도 그간 이들의 법률 대리를 맡았던 법무법인을 통해 복귀 의사를 밝혔다. 이들은 "신중한 상의를 거쳐 어도어로 복귀하기로 결정했다"며 "한 멤버가 현재 남극에 있어 전달이 늦게 됐는데 어도어가 회신이 없어 별도로 입장을 알리게 됐다"고 전했다. 어도어 측은 세 사람의 복귀 의사와 관련해 "진의 확인 중"이라고 했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr