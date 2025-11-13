사진=텐아시아DB

가수 손태진이 '사랑의 멜로디'를 노래한다.손태진은 13일 공식 SNS를 통해 디지털 싱글 '사랑의 멜로디'의 티저 이미지와 크레딧 이미지를 선보이며, 오는 18일 발매 소식을 전해 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있다.먼저, 티저 이미지 속 손태진은 브라운 컬러의 슈트 차림에 꽃으로 장식된 마이크를 손에 쥔 모습이다. 주머니 부분에 '사랑의 멜로디'의 발매일시인 11월 18일 오후 6시가 새겨져 있어 눈길을 끈다.이어 공개된 크레딧 티저 이미지에는 로맨틱한 무드의 러브레터가 등장해 설렘을 배가했다. 봉투 속 폴라로이드와 하트 이미지의 조화로 손태진이 신곡을 통해 선사할 달콤한 감성을 예고해 궁금증을 유발했다.손태진은 그간 클래식, 발라드, 트로트 등 폭넓은 장르를 넘나들며 자신만의 음악 세계를 구축해 왔다. 손태진은 지난 7월 전유진과 함께한 듀엣 싱글 '이제 내가 지킬게요'로 따뜻한 효의 메시지를 전한 데 이어 이번 신곡 '사랑의 멜로디'를 통해서는 더욱 깊이 있는 목소리와 감성으로 색다른 매력을 선사할 예정이다.한편, 손태진은 오는 12월 6~7일 서울을 시작으로 대구, 부산에서 전국 투어 'It's Son Time'(잇츠 손 타임)을 개최한다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr