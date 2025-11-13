/ 사진 제공 = 채널A

프로야구구단 한화이글스의 치어리더로 알려진 아야카가 채널A 새 예능 ‘야구여왕’에 합류한다.채널A의 새 스포츠 예능 ‘야구여왕’은 각기 다른 스포츠 종목의 레전드 여성 선출들이 ‘야구’라는 낯선 무대에 도전장을 내미는 스포츠 버라이어티 프로그램이다.육상 김민지, 리듬체조 신수지, 핸드볼 김온아·박하얀, 유도 김성연, 수영 정유인, 스피드스케이팅 김보름, 소프트볼 아야카, 복싱 최현미, 사격 박보람, 조정 이수연, 축구 주수진, 아이스하키 신소정, 배드민턴 장수영, 테니스 송아 등 15인의 ‘스포츠 레전드’가 여성 야구단 ‘블랙퀸즈’의 선수로 합류했다.이와 함께 단장 박세리, 감독 추신수, 코치 이대형-윤석민이 선수단을 이끄는 ‘단감코’ 라인업을 결성, ‘여자 야구 전국대회 우승’을 목표로 전력 향상을 위한 전폭적인 지원에 나서고 있다.이런 가운데 ‘야구여왕’ 제작진은 ‘블랙퀸즈’의 에이스 3인방인 김민지-아야카-김온아의 야구 능력치를 엿볼 수 있는 캐릭터 티저를 전격 공개했다. 순차적으로 공개된 각 선수의 캐릭터 티저에서는 주 종목인 육상, 소프트볼, 핸드볼의 장점을 살려 그라운드 위 야구 선수로 변신한 3인방의 모습이 담겨 있다. 더불어 해당 영상은 김온아의 티저가 공개된 지 하루도 안 된 시점에서 합산 100만 뷰를 달성했다.먼저 4년 연속 전국체전 금메달을 꿰찬 ‘육상계의 카리나’ 김민지는 스스로를 “이글스의 찐 팬”이라고 소개하며 야구를 향한 남다른 애정을 드러낸다. 이어 김민지는 홈에서 1루까지 25m를 뛰는 테스트에서 3.36초를 기록, 평균 4.3초인 야구 선수들의 기록을 가뿐히 뛰어넘어 ‘단감코’들의 감탄을 자아낸다. 역대급 스피드와 정확한 배트 컨택 능력으로 전 타석 출루에 성공하고, 수비에서도 빠른 발을 활용해 타구를 안정적으로 처리하며 ‘육상 여신’의 대반란을 예고한다.일본 소프트볼 선출이자 이글스의 치어리더로 활약 중인 아야카는 고교 시절 대회 최우수 투수상을 받은 ‘경력직’답게 정석 피칭과 안정된 제구력을 선보인다. 여기에 타격, 주루, 수비, 포수 등 포지션 전반에서 ‘올스탯 만렙’ 면모를 발휘해 감코진과 동료 선수들을 놀라게 한다. “팀의 승리를 위해 뭐든지 다 할 생각”이라며 결연한 눈빛으로 경기에 집중하는 ‘만능 사기캐’ 아야카의 향후 활약에 초미의 관심이 쏠린다.마지막으로 2008 베이징올림픽 동메달리스트인 김온아는 ‘블랙퀸즈’의 주장으로서 팀을 단단하게 이끈다. 김온아는 입단 테스트부터 시속 100km의 강속구를 뿌려 블랙퀸즈의 ‘간판 투수’ 자리를 예약하고, 타격에서도 시원한 장타를 때려내며 ‘괴물 신인’ 면모를 뽐낸다. 본 경기에서는 위기 상황 속 마운드에 등판해 삼진을 연달아 잡아내는가 하면, 타석에서도 시원한 스윙으로 안타를 기록해 “오타니 쇼헤이를 연상시키는 플레이”라는 중계진의 극찬을 이끌어낸다.한편 채널A ‘야구여왕’은 11월 25일(화) 밤 10시 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr