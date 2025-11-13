사진=밀라그로

밀라그로와 MOA를 체결한 필리핀 엔터테인먼트 그룹 비바 커뮤니케이션이 영화 '늑대소년'의 필리핀 리메이크 제작을 본격화한다.지난 2012년 개봉하며 배우 송중기와 박보영 두 사람을 단숨에 스타 반열에 올려놓은 작품 '늑대소년'은 당시 한국에서 가장 많은 관객을 동원한 멜로 영화로 기록됐다.리메이크해 새롭게 선보이는 필리핀판 '늑대소년'에는 현지 젊은 세대에게 사랑받는 국민 커플 라빈 안헬레스(Rabin Angeles)와 안젤라 무지(Angela Muji)가 수백만 팬들의 기대 속에 영화 첫 주연에 도전한다.라빈 안헬레스가 늑대소년 역을, 안젤라 무지가 순이 역을 맡아 원작의 감동에 새로운 감성과 해석을 더한 신선한 스토리를 선보일 예정이다. 또한 로르나 톨렌티노(Lorna Tolentino)를 비롯한 베테랑 배우진이 합류해 작품의 완성도를 높인다.영화는 'Instant Daddy', 'My Future You' 등을 연출한 크리산토 B. 아키노(Crisanto B. Aquino) 감독이 맡았다. 이번 작품은 비파 필름(Viva Films), 스튜디오 비바(Sutdio Viva), CJ 엔터테인먼트(CJ Entertainment)가 공동 제작하며, 원작의 서사에 충실하면서도 고품질의 연기와 세련된 영상미로 관객을 사로잡을 전망이다.밀라그로는 지난 여름 필리핀 최대 엔터테인먼트 그룹 비바 커뮤니케이션과 전략적 MOA를 체결했다. 이후에도 꾸준한 교류와 협력을 이어가며, 글로벌 엔터테인먼트 사업에서의 행보에 더욱 박차를 가하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr