'루미코♥' 김정민, 별거 2년 만에 이혼 통보 받았다…"기분 나쁘고 서운해" ('각집부부')

사진=김정민 SNS

루미코가 남편 김정민에게 이혼을 선언한다.13일 오후 8시 방송되는 tvN STORY ‘각집부부’ 11회에서 결혼 20주년을 맞은 김정민과 루미코 부부의 일본 데이트가 공개된다.‘각집부부’에서 한국과 일본에서의 ‘각집’ 생활을 공개한 김정민과 루미코. 이들 부부가 결혼 20주년을 맞아 일본에서 달콤한 하루를 즐긴다. 사전 공개된 예고 영상에서 드러난 두 사람의 달콤하면서도 애틋한 눈빛은 서로를 얼마나 그리워했는지를 말해준다. 차 안에서 자연스레 손을 맞잡은 김정민과 루미코는 결혼 20주년 기념 리마인드 웨딩 촬영부터 추억의 롤러장 데이트까지, 마치 다시 연애를 시작한 연인들의 설렘과 애정이 넘치는 하루를 보낸다. 스튜디오에서 아직도 뜨거운 20년차 부부의 영상을 지켜보던 KCM이 “넷째까지 생기겠네”라며 부러움 가득한 감탄을 내비친다.그러나 달콤했던 하루는 예상치 못한 균열로 인해 갈등으로 번진다. 롤러장에서 앞서나가는 김정민을 향해 루미코는 “왜 나를 버리고 가냐”며 소리치고, 급기야 넘어져 팔목을 다치는 사고까지 발생한다. “기분 나쁘고, 서운했다”는 루미코의 솔직한 인터뷰는 당시의 감정을 고스란히 전달한다. 각자의 자리에서 최선을 다해온 시간만큼이나, 서로에게 하고 싶었던 말들이 이어지며 관계의 온도를 다시 확인하는 순간들이 펼쳐진 것. 이에 스튜디오의 문소리는 “그냥 미안하다고 하면 될 것!”이라며 웃음 섞인 조언을 건네 공감을 자아낸다. 감정의 골은 쉽게 가라앉지 않고 결국 “우리 이혼이야”라는 루미코의 통보같은 선언에 김정민이 집을 나가는 장면이 포착된다.‘각집부부’ 제작진은 “그동안 한국에서 공연으로 본업하는 김정민과 일본에서 세 아들의 유학을 뒷바라지하는 루미코 부부의 각집 생활을 통해, 교육으로 기러기가 된 부부의 현실을 가감없이 공개했다. 떨어져서 더 애틋해지고, 사이 좋기로 유명했던 이들 부부가 오랜만에 재회하지만, 예상치 못했던 말 한마디로 갈등이 불붙는다”며 “결혼 20주년을 맞아 다시 마주한 두 사람의 하루 속에, 함께 살아온 세월의 진심이 담겨 있다. 따뜻하게 지켜봐달라”고 전했다.한편, 2006년 결혼한 김정민, 루미코 부부는 2023년부터 별거 중이다. 루미코는 과거 예능에서 2013년 셋째 출산 후 각방을 쓰기 시작했다고 밝히며 같이 잔 시간보다 각방 쓴 시간이 더 많다고 말한 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr