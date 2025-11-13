사진제공=디즈니

배우 지창욱이 디즈니+ 최초 한일합작 드라마 '메리 베리 러브'의 주인공을 맡았다.13일 월트디즈니 컴퍼니(이하 디즈니) 아태지역(APAC)은 홍콩 디즈니랜드호텔에서 '디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025'를 개최했다. 이번 행사는 디즈니+에서 공개 예정인 APAC 및 글로벌 오리지널 콘텐츠를 미리 만나볼 수 있는 자리다. 한국과 일본 등 APAC 오리지널을 비롯한 일반 엔터테인먼트 라인업이 소개됐으며, 정상급 스타들과 크리에이티브 파트너가 참석했다.이날 행사에서는 디즈니+ 최초 한일합작인 '메리 베리 러브'도 소개됐다. 이 작품은 한국 청년이 일본의 시골에서 새로운 삶을 시작하는 이야기로, 주인공은 한국 배우 지창욱과 일본 배우 이마다 미오다.지창욱은 '메리 베리 러브' 참여 과정에 대해 "캐릭터 설정 자체가 재밌었다. 그리고 일본에서 꼭 작업해보고 싶었다"고 밝혔다. 이어 "'메리 베리 러브' 제안을 받고 재밌는 콜라보레이션이 될 거라는 기대감이 컸다. 이마다 미오 씨에 대한 기대감도 컸다"고 말했다. 딸기농부 역인 이마다 미오는 "언어의 장벽이 하나의 어려운 부분이기도 했지만, 연애라는 것은 역시 서로에 대해 더 알고 싶다는 마음이라고 생각했다. 언어를 뛰어넘어 더 소통하고 싶다는 마음이 이 드라마에서 표현된다고 생각한다"고 강조했다.디즈니+ 최초의 다국적 작품에 합류한 소감으로 지창욱은 "처음 하는 작업이라 긴장도 되지만 열심히 준비했기 때문에 많이 기대된다"고 밝혔다. 이어 "미오 씨는 지금 촬영 중이고, 저는 이번주 일요일부터 촬영에 합류하게 될 것 같다. 재밌을 것 같고 기대해주셨으면 좋겠다"고 촬영 계획도 전했다. 이마다 미오는 "한국의 로맨틱 코미디 작품도 좋아한다. 그런 세계관을 제가 실제로 느끼게 되어 기대된다"며 설렘을 드러냈다.지창욱은 "저희 드라마에는 휴머니즘, 사랑이 있다. 문화적 장벽을 넘어 그 사랑이 어떻게 이뤄질지도 관전 포인트다"고 설명했다. 또한 "극 중 제가 일본어를 못 하는 설정이다. 첫 만남부터 삐그덕댄다. 우당탕탕 하는 재미를 느낄 수 있을 것이다. 뒤로 갈수록 소통돼가는 모습도 보여줄 것 같다"고 귀띔했다.홍콩=김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr