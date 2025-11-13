사진제공=티빙

'친애하는 X' 김유정, 이열음이 라이벌 그 이상으로 얽힌다.티빙 오리지널 '친애하는 X' 측이 5-6화 공개를 앞둔 13일 뜨겁고 강렬하게 맞붙을 두 배우, 백아진(김유정 분)과 레나(이열음 분)의 모습이 담긴 스틸컷을 공개했다.앞서 공개된 '친애하는 X' 1-4회에는 톱스타 백아진의 눈부시게 찬란한 성공 뒤에 가려진 어두운 과거와 위험한 비밀이 그려졌다. 아버지 백선규(배수빈 분)의 학대는 백아진이 성인이 되도록 이어졌고, 이에 카페 사장 최정호(김지훈 분)를 제물로 바쳐 그 족쇄를 풀어낸 것. 하지만 모든 사실이 밝혀질 위기에 롱스타 엔터테인먼트 대표 서미리(김지영 분)가 직접 나섰다. 결국 백아진은 윤준서(김영대 분)를 떠나 서미리와 손잡고 연예계에 입성할 것을 예고했다."가장 높은 꼭대기에서 새롭게 태어나고 싶어"라는 백아진의 욕망은 현실이 된다. 이날 공개된 사진은 드디어 배우로 데뷔한 백아진의 화려한 변신으로 눈길을 끈다. 하지만 정상에 오르기 위한 그의 여정은 시작부터 순탄치 않다. 백아진이 떠오르는 신예로 주목받을수록 레나의 질투와 견제가 더해지는 것. 우연히 마주친 숍에서도 촬영 중인 카메라 앞에서도 서로 눈길 한번 피하지 않더니, 점점 더 독기 가득한 눈빛으로 마주하게 되는 두 사람의 아슬한 신경전이 숨 막히는 긴장감을 자아낸다.이날 공개되는 '친애하는 X' 5-6회에는 지옥에서 벗어나기 위해 가면을 쓴 배우 백아진의 이야기가 그려진다. 더 높은 곳으로 오르는 그를 몰락시키기 위해, 깊숙이 감춰진 진실을 파헤치는 심상치 않은 움직임도 포착된다. 무엇보다 새로운 인물과 사건, 그로 인해 확장된 관계성이 몰입도를 극대화할 전망이다.'친애하는 X' 5-6회는 이날 오후 6시에 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr