사진=신시컴퍼니

유태양이 뮤지컬 ‘렌트’ 첫 공연을 성료했다.뮤지컬 ‘렌트’가 지난 9일 서울 코엑스아티움(coexartium)에서 막을 올린 가운데, 유태양은 12일 프리뷰 공연에서 ‘로저’ 역으로 첫 공연을 펼쳤다.뮤지컬 ‘렌트’는 푸치니의 오페라 ‘라보엠(La Bohême)’을 현대화한 작품으로, 1990년대 뉴욕 이스트 빌리지에 모여 사는 예술가들의 치열한 삶을 그려냈다. 창작자 조나단 라슨이 직접 경험한 시대의 불안과 열정을 바탕으로 탄생한 ‘렌트’는 브로드웨이 초연부터 젊은 세대의 압도적 지지를 받으며 청춘을 대변하는 작품으로 자리 잡았다.극 중 유태양은 가난한 작곡가 ‘로저’ 역을 맡았다. 로저는 절망 속에서도 자신이 남길 단 하나의 노래를 갈망하며 고뇌하는 인물로, 유태양은 기타와 함께 무대에 등장하는 첫 순간부터 캐릭터와 혼연일체 된 모습으로 열연을 펼쳤다. 또한 대사까지 노래로 표현되는 송스루 형식의 작품인 만큼, 가장 중요한 탄탄한 가창력과 명확한 가사 전달력까지 보여줬다.유태양은 그간 뮤지컬 ‘알타보이즈’, ‘은밀하게 위대하게 : THE LAST’, ‘인간의 법정’, ‘삼총사’, ‘살리에르’, ‘블러디 러브’ 등 작품에서 다양한 캐릭터를 연기해 왔다.한편 뮤지컬 ‘렌트’는 오는 2026년 2월 22일까지 코엑스아티움에서 공연된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr