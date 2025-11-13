아일릿/ 사진 제공=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)이 2026학년도 대학수학능력시험(수능) 수험생을 응원했다.아일릿(윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하)은 지난 12일 팀 공식 유튜브 채널에 'ILLIT(아일릿)의 2026 수능 응원 메시지'라는 제목의 영상을 게재했다. 아일릿은 특유의 긍정적인 에너지로 수험생들의 용기를 북돋았다.아일릿은 "수험생 GLLIT(글릿.팬덤명) 여러분 지금까지 진짜 열심히 해왔으니 이미 그 자체로 'NOT CUTE ANYMORE'다. 너무너무 멋있다"라며 재치 있게 신보명을 활용해 격려의 말을 전했다.이어 "포기하지 않고 여기까지 온 여러분이 정말 대단하다. 그동안 보여준 끈기, 노력, 열정 그게 바로 여러분의 진짜 실력"이라며 "이제 여러분의 시간이다. 그동안 쌓아온 실력을 믿고 시험장에서 마음 편하게 호흡 한번 크게 하고 시작하면 좋을 것"이라고 말했다. 또한 이들은 수험생들에게 식사와 간식 등을 꼭 챙길 것을 당부하는 등 세심하게 신경 썼다.아일릿은 "수험생 글릿 여러분, 모든 노력이 빛을 발하길 저희 아일릿이 끝까지 응원하겠다"라며 다 함께 파이팅을 외쳤다.아일릿은 오는 24일 싱글 1집 'NOT CUTE ANYMORE'로 컴백한다. '더 이상 귀엽기만 하지 않아'라는 싱글명의 의미처럼, 아일릿은 다양한 매력과 무궁무진한 가능성을 보여줄 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr