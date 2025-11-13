송가인/ 사진=텐아시아 DB

사진=KBS2 '배달왔수다'

가수 송가인이 '배달왔수다'에서 센스 넘치는 입담으로 안방극장을 웃음바다로 물들였다.송가인은 지난 12일 방송된 KBS 2TV '배달왔수다'에 먹방 유튜버 쯔양과 함께 출연, 화기애애한 꿀케미로 시청자들의 흐뭇한 웃음을 자아냈다.'배달왔수다'를 찾은 송가인은 쯔양과 함께 닭발과 쪽갈비 등 총 50인분을 주문, 엄청난 주문량으로 시청자들의 이목을 사로잡았다. 송가인은 쯔양의 집에서 이영자, 김숙을 만나 반갑게 인사를 나누는가 하면, "제가 (쯔양의) 팬이라서 제 유튜브 채널에 첫 게스트로 초대했었다"라며 쯔양과의 친분을 알려 눈길을 끌었다.본격적으로 먹방이 시작되자, 송가인은 엄청난 음식의 양에 놀라며 초보 먹방러다운 모습으로 웃음을 자아냈다. 쯔양의 먹는 속도를 쫓아가지 못한 송가인은 "저는 소식좌다"라며 솔직하게 털어놓는가 하면, 육회비빔밥을 맛본 후 "이제 좀 살겠다"라고 입담을 뽐내는 등 유쾌한 리액션으로 분위기를 이끌었다.또한 송가인은 '배고플 때 부르기 제일 힘든 노래'로 '엄마아리랑'을 꼽으며, 굵직한 한 소절 라이브로 이영자, 김숙, 쯔양을 감탄하게 했다. 이어 송가인은 "행사가 끝나면 늦은 시간이라 휴게소가 다 문을 닫는데, 팬분들께서 도시락을 선물해주신다"라며 팬덤 AGAIN(어게인)이 보내준 진수성찬 도시락을 언급, 팬들을 향한 진심 어린 감사를 전해 감동을 더했다.뿐만 아니라 송가인은 스태프들의 식사도 꼭 챙긴다며 "한창 바쁠 때는 스태프들의 한 달 식비가 3000만 원에서 4000만 원 정도 나온다"라며 통 큰 스케일을 입증하기도 했다. '배달왔수다'를 통해 노래 실력은 물론 사람들을 향한 송가인의 마음 씀씀이까지 공개되면서 훈훈함을 더했다.'배달왔수다'로 안방극장을 뜨겁게 달군 송가인은 최근 첫 댄스곡 '사랑의 맘보'를 발매하며 전국 곳곳 안무 커버 열풍을 일으킨 바 있다. 음악뿐 아니라 방송에서도 맹활약 중인 송가인은 앞으로도 여러 콘텐츠를 통해 팬들을 만날 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr