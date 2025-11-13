‘상금만 3억원대’ 정현규, 벌써 2025년 마무리…다소 이른 인사
정현규가 벌써 한 해의 마무리 인사를 전했다.

13일 정현규는 자신의 계정에 “남은 한 해 잘 끝나길. 행복하길”이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 정현규는 가을 일상을 즐기고 있는 모습.
한편 정현규는 넷플릭스 '데블스 플랜2'에 참가해 우승을 차지했다.

그는 당시 상금 3억8000만원의 주인공이 됐지만 동시에 비난의 대상이 됐다. 게임하는 과정에서 무례한 발언을 해 시청자들의 비난을 샀다.

이후 정현규는 종영 인터뷰에서 "방송 이후 반응들을 봤는데 스스로 되물어보게 됐다. 저는 우승을 위해서 정말 진심으로 임했고 그 과정에서 여러 사람들과 시청자들에게 불편함을 드린 것 같다. 제 책임이고 죄송하다"고 사과했다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

