이화여자대학교를 졸업한 배우 하영이 새로운 프로필 사진을 공개했다. 그의 증조부를 비롯해 부친이 모두 의사이고, 모친 역시 전직 간호사라는 사실이 알려지며 화제를 모았다.13일 소속사 비스터스엔터테이먼트는 2019년 데뷔한 하영의 다채로운 매력이 담긴 새 프로필을 공개했다. 사진 속 하영은 한층 깊어진 눈빛과 성숙한 분위기를 통해 배우로서의 넓은 스펙트럼을 선보였다.첫 번째 사진 속 하영은 내추럴한 무드의 화이트 니트 스타일링으로 청량하고 부드러운 매력을 드러냈다. 꾸밈없는 표정과 담백한 포즈만으로도 따뜻한 에너지를 전하며 본연의 자연스러운 아름다움을 담아냈다.두 번째 사진에서는 화이트 수트를 완벽히 소화하며 시크하고 프로페셔널한 분위기를 자아냈다. 단정한 헤어스타일과 카리스마 넘치는 눈빛이 어우러지며 도시적인 세련미와 자신감을 한껏 발산했다.마지막 사진에서는 블랙 드레스 룩으로 단아하고 우아한 고혹미를 완성했다. 절제된 표정 속에서도 강한 존재감과 여유로운 눈빛이 조화를 이루며, 배우로서 깊이 있는 내면과 성숙한 감성을 드러냈다.비스터스엔터테인먼트 임채홍 대표는 "하영은 감정의 결을 섬세하게 표현하는 배우로, 이번 프로필을 통해 한층 성장한 분위기와 폭넓은 가능성을 보여줬다"라며 "앞으로도 드라마, 영화, 광고 등 다양한 영역에서 활약을 이어갈 예정이다"라고 전했다.최근 ENA '입 터지는 실험실'에서 유쾌한 매력을 발산하며, 예능계 샛별로도 주목받고 있는 하영은 드라마 넷플릭스 '이두나', tvN '덕후의 딸', JTBC '모범형사2', ENA '이상한 변호사 우영우', SBS '지금, 헤어지는 중입니다', '너의 밤이 되어 줄게', tvN '마우스' 등 다양한 작품에서 빛나는 연기력으로 시청자들을 사로잡아 왔다. 특히, 지난해 넷플릭스 시리즈 '중증외상센터'에서 간호사 천장미로 분해 캐릭터와 완벽한 싱크로율을 선보이며 강렬한 인상을 남긴 바 있다.하영은 정해인과 핑크빛 호흡을 맞춘 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑' 촬영에 한창이며, 특유의 맑고 단단한 이미지로 차세대 기대주로 주목받고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr