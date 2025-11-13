[종합] "완쾌 없는 유방암" 박미선, 임파선까지 전이됐다…"죽을 것 같아, 감각 없어져" ('유퀴즈')

사진제공=tvN '유퀴즈'

박미선이 유방암 투병 과정을 털어놨다.지난 12일 방송된 tvN 예능 '유퀴즈 온 더 블록'에는 박미선이 출연했다. 그는 유방암 진단 후 지난 1월 부터 모든 방송을 중단, 약 1년 만에 방송을 통해 복귀했다.이날 박미선은 "처음 진단받았을 때는 실감이 잘 안 났다. 아직 체력이 완전히 올라온 건 아니다"라고 밝혔다. 유방암 판정은 지난해 12월 받았다. 그는 "지난해 2월에 유방 초음파 했을 때는 괜찮다고 했다. 12월 종합 검진 때 유방 촬영을 해보라고 해서 했는데 거기서 뭔가 이상하다고 했다. 조직 검사를 해보니 유방암이 나왔다"고 설명했다.이후 크리스마스 이브에 수술을 했지만, 임파선까지 전이가 되어 있었다고. 박민서은 "전이 되면 무조건 항암 치료를 해야 한다. 그래서 항암 치료가 길었다"고 털어놨다.항암 치료 중 폐렴으로 힘든 시간을 겪기도 했다. 그는 "폐렴이 암 환자들에게 굉장히 위험하다"며 "폐렴의 원인을 모르니 2주 동안 항생제랑 뭐랑 때려 붓는 거다. 4번만 하면 될 걸 12번에 쪼개서 했다. 그 뒤 방사선 치료를 16번 했고, 지금은 약물 치료 중이다"라고 말했다.그는 투병 때를 회상하며 "살려고 하는 치료인데 죽을 것 같았다. 그때는 아예 목소리가 안 나왔다. 말초신경이 마비돼서 감각이 없어졌다. 살이 너덜너덜해질 정도로 헤르페스가 많이 올라왔다"고 털어놨다.그러면서 "나는 '완쾌'라는 단어를 쓸 수 없는 유방암이다. 항상 조심하면서 살아야 한다. 그래서 그냥 받아들이고 '또 생기면 수술하면 된다'라는 마음으로 살고 있다"고 말했다.남편 이봉원의 변화에 대해서도 밝혔다. 그는 "남편이 생전 그런 표현을 안 하는데 '일 못하면 어때, 내가 있잖아'라고 하더라. 병원에 자기 카드로 등록했다"며 "나한테 부드럽게 하더라. 먹고 싶은 거 바로 보내준다. 안 바뀌면 사람이냐"며 너스레를 떨었다.박미선은 투병 중에도 긍정적인 마인드를 가졌다. 그는 "겨울에 아팠던 것도 감사하고, 한여름에 시원한 곳에서 치료를 받은 것도 감사했다"며 "너무 많은 분이 걱정해 주시고 염려해 주셨다. 내가 얼마나 많은 사랑을 받고 있는지 아파보니 알겠더라"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr