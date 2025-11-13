[종합] 김일우, 알고보니 ♥결혼 예정이었다…"40세에 결혼까지 생각한 사람 있어" ('신랑수업')

/ 사진 제공=채널A ‘요즘 남자 라이프-신랑수업’

배우 김일우가 과거 결혼까지 생각한 여자가 있었다고 밝혔다.12일 방송된 채널A ‘요즘 남자 라이프-신랑수업(이하 ‘신랑수업’)’ 188회에서는 김일우-박선영은 가족 같은 절친인 방은희, 포지션 임재욱을 불러 함께 만두를 빚었다.이날 김일우는 한 단독주택을 빌려서 ‘만두 빚기’에 나섰다. 잠시 후, 방은희가 찾아왔고, 김일우는 박선영이 오기 전에 만두소를 미리 만들어 놓자며 방은희에게 재료 손질을 맡겼다. 또한 그는 “선영이가 파를 안 좋아하니까 파는 조금만 넣자”라고 특별 주문했다. 방은희는 박선영 얘기가 나오자 “말을 참 예쁘게 하더라. 오빠한테 잘하려고 노력하는 게 보였다. 오빠보다 선영 씨가 더 적극적인 느낌”이라고 귀띔했다. 그러던 중, 박선영이 자신의 소속사 대표이자 절친한 동생인 포지션 임재욱과 함께 집에 들어섰다.네 사람은 자연스레 인사를 나눴다. 김일우는 요리에 돌입한 박선영을 위해 앞치마를 다정하게 매줬다. 방은희는 “오늘 시누이 노릇 좀 하려고 했는데 그러기엔 선영 씨가 너무 예쁘다”라고 부러워했다. 그러자 김일우는 “선영이 돈 빌려 달라고 하면 난 빌려줄 수 있을 것 같다”며 ‘대출 플러팅’을 했다. 박선영은 즉각 “얼마까지 빌려줄 거야?”라고 받아쳐 모두를 폭소케 했다.또한 방은희는 김일우에게 "결혼은 하고 싶냐"고 물었다. 그러자 김일우는 "결혼을 하고 싶어서 사람을 만나는 게 아니라 결혼을 하고 싶은 사람을 만난 다음에 결혼을 해야 한다"며 "지금까지 그런 사람을 안 만나본 건 아니다. 과거에 40이 조금 넘었을 때 내가 결혼까지 생각했던 사람을 알지 않나"라고 고백했다.방은희는 “선영 씨가 잘 표현을 안 하는 스타일 같아서 걱정했는데, 오늘 일우 오빠의 땀을 닦아주는 걸 보면서 ‘이게 무슨 가식이냐? 이건 진짜다’라는 생각이 들었다”고 얘기했다. 임재욱도 “아까 ‘선영이가 파 싫어하니까 넣지 말라’고 하신 거나, 앞치마를 매주는 모습을 보면서 일우 선배님에게 감사한 마음이 들었고, 안심이 됐다”고 털어놨다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr