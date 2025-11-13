박나래/ 사진=텐아시아 DB

미자가 박나래의 미담을 풀었다.12일 공개된 JTBC 디지털스튜디오 '나래식'에는 코미디언이자 구독자 63만 명을 보유한 크리에이터 미자가 출연해 유쾌하면서도 뭉클한 시간을 선사했다. 오랜 술친구이자 절친으로 알려진 두 사람은 시작부터 편안한 케미를 선보여 재미를 더했다.이날 박나래는 "미자 언니가 좋아하는 술안주"라며 소곱창전골과 동래파전을 직접 준비했다. 곱창을 손질하던 그녀는 "예전엔 소곱창 한 번 먹으려면 출연료 몇 회치 모아야 했다", "오늘은 사치 좀 부리자"며 통 크게 곱창을 전골에 쏟아 넣어 웃음을 자아냈다.등장과 동시에 포옹으로 반가움을 나눈 미자는 "이렇게 안 유명한 사람 나와도 돼?"라며 쑥스러워했고, 이에 박나래는 "구독자도 훨씬 많으면서 우리 조롱하는 거야?"라고 받아쳐 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. 이어 미자가 "나래를 너무 사랑하는 친구, 방송인 미자입니다"라며 자기소개 도중 눈물을 보이자, 박나래는 "정말 왜 그래"라며 함께 눈물을 훔쳐 분위기가 훈훈해졌다.이어 미자는 반전 가득한 '미대 출신' 과거를 공개해 눈길을 끌었다. 박나래가 "미자 뜻이 '미대 나온 여자'다"라며 친구를 자랑하자, 미자는 "졸업 전시 때 한 갤러리에서 내 작품을 모두 구매하고, 뉴욕 유학까지 보내주겠다고 했다", "당시 아나운서를 준비하고 있어 거절했다"고 회상해 모두를 놀라게 했다.또한 미자는 크리에이터로서 성공하게 된 숨은 비하인드도 전했다. 2022년 코미디언 김태현과 결혼한 그녀는 "연애 초반엔 오빠에게 개인 채널 얘기를 안 했다", "구독자 5만 명쯤 됐을 때 말했더니, 오빠가 '너무 재미없다'고 했다"며 폭로해 웃음을 터트렸다. 이어 "그 뒤로 오빠가 직접 편집을 배우더니, 내 영상을 다 만들어줬다", "그때부터 채널이 잘 되기 시작했다"고 밝혀 '내조의 왕' 김태현의 활약에 감탄을 자아냈다.이날 미자는 박나래에게 진심 어린 고마움을 전했다. 그녀는 "정말 힘들었을 때, 나래가 나를 많이 챙겨줬다", "나래는 나를 세상 밖으로 꺼내준 은인이다"라며 눈물을 쏟았다. 이에 박나래가 "그땐 언니가 그렇게 힘든 줄 몰랐다", "지금 생각하면 내 생각만 한 것 같아 미안하다"고 답해 뭉클한 여운을 남겼다.'나래식'은 매주 수요일 저녁 6시 30분 유튜브 채널 '나래식'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr