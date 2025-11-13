도경완, 120억원 펜트하우스 잠시 비우고… ♥회장님 모시기에 열중

전 아나운서 도경완이 아내와의 일상 삳진을 공개했다.도경완은 12일 자신의 계정에 "집앞에 걸어가서 외식하고.. 적당히 마시고 걸어서 집에 가는.. 나름 95점짜리 하루~"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 도경완은 아내 장윤정과 편안한 차림으로 외출한 모습. 이들은 꾸미지 않고 동네를 돌아 다니고 있다.한편 장윤정은 2013년 연하남인 도경완과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 장윤정 도경완 부부는 지난 6월 서울의 한 고급 아파트 펜트하우스 세대를 전액 현금으로 매입했다. 가격은 120억원으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr