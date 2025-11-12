걸그룹 아이브(IVE) 멤버 장원영이 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 137억원에 전액 현금으로 매수했다.
12일 부동산 업계와 대법원 등기소에 따르면 장원영은 지난 3월 서울 용산구 한남동 루시드하우스 전용면적 244㎡(약 74평) 1가구를 137억 원에 매입하고 지난 달 소유권 등기를 마쳤다.
등기부등본상 별도의 근저당권이 설정되지 않아 전액 현금 매입으로 추정된다.
루시드하우스는 유엔빌리지 안에서도 최고급 빌라로 꼽힌다. 한강과 남산을 두루 조망할 수 있는 입지에 두 개 동 모두 합쳐 15가구 뿐이라 희소성이 높다. 여기에 24시간 보안시스템, 개별 엘리베이터 등을 갖춰 사생활 보호에 뛰어나 많은 연예인들이 거주하고 있는 것으로 전해졌다. 이같은 소식이 전해지자 장원영의 소속사 스타쉽엔터테인먼트 관계자는 한 매체를 통해 "가족이 함께 거주할 목적인 것으로 알고 있다"고 매입 이유를 밝힌 것으로 알려졌다.
한편 2004년생으로 21세인 장원영은 2018년 프로젝트 그룹 아이즈원으로 데뷔, 활동 종료 후 2021년 그룹 아이브로 재데뷔해 지난달 31일부터 이달 2일까지 서울 KSPO돔에서 월드투어 ;쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I HAVE)'을 개최하는 등 활발히 활동 중이다.
장원영은 올해에만 은행을 비롯해 섬유유연제, 의류, 헤어 등 다양한 브랜드의 앰버서더로 활약하고 있어 '100억 몸값'으로 알려진 변우석의 광고 갯수를 따라 잡을 것으로 예측되기도 했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
