/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=JTBC '아는 형님'

데뷔 26주년을 맞은 데니안, 손호영, 김태우가 JTBC '아는 형님'에 출연한다.god의 데니안, 손호영, 김태우가 JTBC '아는 형님'에 출연한다. 지난 2019년 데뷔 20주년을 맞아 '아는 형님'에 출연했던 손호영과 김태우는 숨겨왔던 파격 에피소드와 귀호강 라이브로 형님들을 단번에 사로잡았다.무려 6년 만에 형님들과 다시 만나게 된 손호영, 김태우와 더불어 '아는 형님'에 첫 출연하는 데니안의 활약상에 많은 기대가 모인다.한편, 데뷔 26주년을 맞은 god 3인방이 이날 형님학교에서 시청자들을 위한 미니 콘서트를 개최한다.11월 중 JTBC '아는 형님'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr