사진=송소희 SNS

사진=송소희 SNS

가수 송소희가 사랑 받고 있는 근황을 전했다.송소희는 지난 11일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 "합주 쉬는 시간 틈틈이 놀아줘"를 제목으로 누리꾼들의 다양한 질문에 답하는 '무엇이든 물어보세요'(이하 '무물') 시간을 가졌다.이때 한 누리꾼이 "빼빼로 어떤 맛을 제일 좋아하시나요?"라고 묻자 송소희는 저는 오리이널이나 아몬드를 좋아한다"고 답했다. 그러면서 "이건 어제 내 여자친구한테 받은 거"라며 분홍빛 빼빼로를 인증해 눈길을 끌었다.앞서 송소희는 최근 한 방송에서 "1년 동안 연락을 안 하는 사이면 다 차단한다. 저의 인연으로 안 두는 것이다"라며 칼같은 인간관계를 언급하기도 했다.송소희는 1997년 10월생으로 현재 28세다. 2004년 KBS1 '전국노래자랑'을 통해 '국악 신동'으로 주목받았으며, 이후 전통 국악뿐 아니라 대중가요에서도 남다른 끼와 실력을 드러내며 많은 사랑받고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr