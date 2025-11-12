사진=위에화 엔터테인먼트

위에화 엔터테인먼트가 기획한 그룹 템페스트(TEMPEST)가 높은 관심 속 베트남 팬들의 마음을 사로잡는다. 앞서 멤버 형섭(안형섭)과 LEW(이의웅)은 데뷔 전 2017년 방송된 Mnet '프로듀스 101 시즌2'에 출연해 큰 인기를 얻었다.템페스트는 오는 12월 13일 베트남 탄빈 체육관(Tan Binh Gymnasium)에서 열리는 베트남 국영 방송 VTV3의 초대형 오디션 서바이벌 프로그램 'Show It All(쇼 잇 올)' 그랜드 파이널에 게스트로 출격한다.'Show It All'은 베트남 최대 미디어 그룹 YeaH1이 제작하고, 베트남 국영 방송사 VTV3의 황금 시간대에 편성된 초대형 리얼리티 서바이벌 프로젝트다.이날 템페스트는 특유의 에너지 넘치는 라이브 퍼포먼스와 눈을 뗄 수 없는 무대 장악력을 선보이며 현지 팬들의 이목을 사로잡는다. 또한 따뜻한 응원의 메시지를 건네며 현장의 분위기를 끌어올린다.템페스트는 자신들의 음악적 역량이 고스란히 담긴 무대로 현장을 찾은 관객들의 마음을 사로잡는 것은 물론, 단숨에 분위기를 압도하는 무대로 글로벌 존재감을 각인시킬 전망이다.템페스트가 'Show It All'에 출연한 배경에는 이들의 무대를 향한 베트남 팬들의 높은 관심이 역할을 톡톡히 했다. 지난해 'T-OUR: TEMPEST Voyage(티-아워: 템페스트 보야지)'로 현지 팬들과 만난 템페스트는 지난 6월에는 'K-STAR SPARK IN VIETNAM 2025'에 출연했고, 베트남 출신 멤버 한빈이 MC를 맡아 관객과 교감한 바 있다. 이어 오는 15일에는 '워터밤 호찌민 2025(WATERBOMB HO CHI MINH CITY 2025)' 무대에 올라 다시 한번 베트남을 뜨겁게 달굴 예정이다.템페스트는 최근 일곱 번째 미니앨범 'As I am(애즈 아이 엠)'으로 컴백 후 각종 음악 방송에서 타이틀곡 'In The Dark (어둠 속에서)'로 활발한 활동을 펼치고 있다. 또한 오는 29일과 30일 양일간 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 2025 템페스트 콘서트 'As I am'을 개최하고 열기를 이어간다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr