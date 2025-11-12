650억 들여 호텔 인수했는데 '월급 0원'이었다…서장훈 놀란 '학교 부자' 스케일('백만장자')

사진제공=EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'

국내 최대 호텔 학교를 운영 중인 '학교 부자' 육광심 이사장이 학생들을 위해 매매가 650억원의 호텔 건물을 인수하게 된 사연을 밝힌다. 육 이사장의 플렉스 클래스와 월급은 0원이라는 사실에 서장훈과 장예원은 깜짝 놀란다.12일 밤 9시 55분 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'(이하 '이웃집 백만장자')에서는 총 4개의 건물에서 호텔조리과, 호텔경영학과 등 총 10개의 학과로 미래의 호텔 인재를 육성 중인 육광심 이사장이 등장한다. 그는 '무일푼 산골소년'으로 상경해 관광업을 전공했고, 첫 직장이었던 영등포의 한 요리학원에서 학원 경영을 배웠다. 이후 자신만의 요리학원을 열고 아내와 함께 직접 학원 홍보 포스터를 전봇대에 붙여 홍보했다.서장훈은 "우리 어릴 때 전봇대는 가관이었다. 애써 붙여도 그 위에 누가 또 붙이고...위 아래 다 (포스터가) 붙어 있었다"며 '그 시절'을 떠올렸다. 그러나 이처럼 치열한 '전봇대 홍보' 전쟁에서 육광심 이사장은 남다른 노하우를 발휘해 승리했고, 1990년대 초중반 기준으로 그의 요리학원은 연 매출 10~20억원을 달성했다. 치열한 '레드오션'에서 살아남은 육광심 이사장만의 영업 비밀은 본 방송에서 밝혀진다.육광심 이사장은 "호텔 학교니까, 호텔이 있어야 제대로 교육이 된다. 그렇지 않고는 제대로 된 호텔리어가 나올 수 없다"라고 650억원을 들여 호텔 건물을 인수한 이유를 밝힌다. 육광심 이사장의 '호텔 학교'는 객실만 400여 실로 엄청난 규모를 자랑한다. 로비에 들어서면 학생들이 직접 운영하는 베이커리가 있고, 호텔리어로서 첫발을 내디딘 학부생들이 반긴다. 내외부 모두 내로라하는 호텔과 다를 바 없는 이곳의 약 절반은 학생 기숙사로 운영되고, 나머지는 손님을 받아 실제 호텔로 운영되고 있다. 심지어 학식으로 매일 호텔 뷔페식 조식이 제공되고 있어, '학교 부자'의 남다른 스케일을 드러냈다.육광심 이사장은 호텔 학교 이외에도 충남 예산에서 중학교 2개와 고등학교 1개를 운영 중이다. 충남 예산에 있는 그의 학교에 방문한 서장훈과 장예원에게 육광심 이사장은 "이사장 월급은 없다"는 폭탄 발언으로 충격을 자아낸다.'학교 부자' 이사장의 월급이 '0원'인 사연은 12일 밤 9시 55분 방송되는 '서장훈의 이웃집 백만장자'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr